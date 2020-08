Preocupado com possibilidade de volta as aulas, vereador Elton questiona prefeitura sobre ações e protocolos

Crédito: Divulgação

Na última semana o vereador Elton Carvalho (Republicanos) formalizou questionamentos à Prefeitura Municipal de São Carlos sobre o planejamento de protocolos e ações relacionadas a possível retorno as aulas presenciais.

“Como presidente da comissão de saúde e profissional da saúde no município a mais de onze anos, sou contra o retorno das aulas presenciais antes que uma vacina esteja disponível. No entanto, me preocupo principalmente com as ações e protocolos voltados a saúde de crianças e servidores caso isso aconteça”, afirmou o parlamentar.

O vereador destaca que por ser um vírus silencioso e com alta velocidade de propagação, o planejamento deverá ser muito bem fundamentado, considerando principalmente a inquietude das crianças e adolescentes e as defasagens infra estruturais existentes.

“Tenho visitado algumas unidades e notei que principalmente em creches, as alturas das pias não são adequadas para o tamanho das crianças, dificultando que elas higienizem as mãos corretamente. Além disso, notei que em muitos casos não existe acessibilidade em banheiros, aumentando ainda mais o grau de dificuldade para que crianças com mobilidade reduzida consiga se higienizar”, explicou. “Resumindo, existe a necessidade de profundas mudanças, principalmente em banheiros e refeitórios, para atender aos protocolos mínimos de mudança estabelecido pelos órgãos de saúde”, finalizou.

Elton enfatiza que encaminhou questionamentos à prefeitura e aguarda retorno para se familiarizar com as decisões tomadas pelo poder executivo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também