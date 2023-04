Prefeitura e Sindspam assinam acordo coletivo

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos assinou na tarde de quarta-feira, 5, no Paço Municipal, o Acordo Coletivo para Ajustamento de Condições de Trabalho entre a Administração Pública Direta e Indireta do Município de São Carlos e o Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais (Sindspam) para o período de 01/03/23 a 29/02/24.

O acordo assegurou folga de aniversário dos servidores, garantindo 1 dia de descanso remunerado a ser escolhido pelo servidor no mês de seu aniversário, em comum acordo com a chefia direta, fornecimento de uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI), para os servidores dos setores operacionais, protetor solar fator 60 com repelente para os servidores que prestam serviço a céu aberto, incluindo Agentes de Saúde e de Combate a Endemias, equipamentos de proteção contra a COVID-19, café da manhã, horário especial ao servidor matriculado em cursos regulares de formação ou qualificação profissional, graduação e pós-graduação, horário especial para estágio curricular, auxilio creche, entre outros benefícios.

“Trabalhamos para valorizar os servidores de São Carlos e o prefeito Airton Garcia assinou o acordo, além do reajuste de 12% dos salários dos servidores, o aumento no ticket refeição e a adequação do percentual de desconto, outras reivindicações do acordo coletivo da categoria também foram atendidas”, explica Netto Donato, secretário de Governo.

