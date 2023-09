Prefeitura e base se unem para vetar PL da Pulverização

Crédito: Divulgação

Os secretários de Governo, Netto Donato, de Relações Legislativas e Institucionais, Mateus de Aquino e de Comunicação, Leandro Severo, se reuniram na tarde desta segunda-feira, 4, no Paço Municipal, com 16 dos 21 vereadores. Na pauta da reunião a discussão foi a base de apoio do governo Airton Garcia no poder legislativo. Aprimorar as demandas e discutir os projetos encaminhados para a Câmara também fizeram parte da pauta. O veto ao projeto de lei Nº 513 que prevê a proibição de pulverização aérea de agrotóxicos por meio de aeronaves tripuladas foi outra questão discutida. A Procuradoria Geral do Município (PGM) entende que o projeto é inconstitucional e já com jurisprudência. A ideia é vetar, porém criando uma nova agenda com o Legislativo, o mais breve possível, para a elaboração de um projeto de lei que deverá privilegiar meio ambiente, empregos e economia.

Participaram da reunião André Rebello (União Brasil), Bruno Zancheta (PL), Cidinha do Oncológico (PP), Dé Alvim (Solidariedade), Elton Carvalho (Republicanos), Fabio Zanchin (MDB), Gustavo Pozzi (PL), Laíde das Graças Simões (PSDB), Lucão Fernandes (MDB), Malabim (PTB), Marquinho Amaral - presidente da Câmara Municipal (Podemos), Moisés Lazarine (União Brasil), Robertinho Mori (União Brasil), Sérgio Rocha (PTB), Tiago Parelli (PP) e Ubirajara Teixeira – Bira (PSD). A Procuradora Geral do Município, Aretha Contin, também participou da reunião.

