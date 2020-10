Prefeitura e Arteris se reúnem para discutir obras na SP-318

Crédito: Divulgação

O diretor de relações institucionais da Arteris, concessionária que administra 720 quilômetros de rodovias que interligam 35 municípios no interior paulista, incluindo a Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), Antônio Marcio Protta e o engenheiro Sérgio Muniz, se reuniram na manhã da última quinta-feira (15/10), no Paço Municipal, com o prefeito Airton Garcia, o chefe de gabinete da Prefeitura, José Pires (Carneirinho), os secretários de Serviços Públicos, Mariel Olmo, de Transporte e Trânsito, Ingridi Cazella e o diretor de Trânsito, Paulo Luciano.

Os representantes da Arteris vieram colocar o sistema da concessionária, denominado SISDEMANDA, para que a Prefeitura de São Carlos possa relacionar as principais obras que julga importante no trecho da rodovia que abrange São Carlos.

A Prefeitura já tem as solicitações iniciais e vai cadastrar 4 obras: duplicação da SP-318 do Km 235 até o quilômetro 264+275 metros, trecho entre o Aporá de São Fernando até a Rodovia Washington Luís (SP-310); implantação de dispositivo de acesso na entrada e saída de veículos do Centro de Manutenção da LATAM no Km 249,5, sendo que esse acesso poderia servir também para ligação aos hangares do aeroporto Mário Pereira Lopes por via interna e fora da faixa de domínio da concessionária e implantação de nova rotatória no dispositivo viário de retorno do Km 238 na entrada dos residenciais Damha, sendo tais demandas a serem analisadas pela ViaPaulista.

Como a Arteris também faz a gestão da Intervias, sendo responsável também pela Rodovia Deputado Vicente Botta (SP 215), a Prefeitura incluiu nas solicitações outras duas rotatórias nessa estrada. Uma no Km 145+520 metros acesso ao município pelo bairro Novo Horizonte e outra no Km 141 na entrada do Condomínio Itaipu.

Em caso de aprovação das demandas, os projetos serão todos desenvolvidos pela equipe de engenharia da concessionária e novas reuniões com representantes do município serão realizadas para discutir a viabilidade de cada uma das solicitações.

A Arteris ViaPaulista administra, desde 2019, 316,5 quilômetros nas regiões de Ribeirão Preto, Franca e São Carlos, além da incorporação de mais de 100 quilômetros de rodovias vicinais. O contrato de concessão da empresa prevê investimentos em obras e recursos operacionais durante o período de vigência das Concessões.

