Prefeitura atende solicitação do vereador Sérgio Rocha

O vereador Sérgio Rocha (PTB), após dois anos de solicitações à Prefeitura, foi atendido com a construção de uma passagem segura para travessia de pedestres na Avenida República do Líbano, em frente ao Supermercado Miami.

De acordo com Sérgio Rocha, a Avenida República do Líbano é uma via muito movimentada um importante ponto de acesso a região sul de nossa cidade com muitos comércios.

O vereador ficou satisfeito com a passagem segura construída próximo ao Supermercado Miami visto a grande movimentação de pedestres que estavam expostos ao risco de atropelamento, pois com a via de mão dupla os pedestres se arriscavam a ir a faixa central para aguardar o melhor momento de travessia.

“Era uma reivindicação dos funcionários e clientes que encontravam dificuldades para acessar o estabelecimento, que foi atendida após dois anos de solicitações”.

