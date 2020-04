Prefeitura atende pedido do vereador Rodson e inicia a desinfecção de São Carlos

Crédito: Divulgação

Conforme solicitado, o vereador Rodson Magno do Carmo (PSDB) comemorou e acompanhou na noite desta segunda-feira, 20, o início dos trabalhos de desinfecção dos equipamentos públicos, ruas e praças de São Carlos.

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Vila Prado e Santa Felicia foram as primeiras a receber a medida que visa a desinfecção e com isso frear a contaminação e o avanço da doença Covid-19 no município.

Os trabalhos estão sendo realizados pelo SAAE que está utilizando água e a solução de hipoclorito de sódio (cloro) por meio de pulverização. Amanhã os trabalhos continuarão na UPA do Cidade Aracy, Santa Casa e Maternidade e Hospital Escola e serão estendidos a todos os locais onde haja grandes aglomerações de pessoas

Rodson agradeceu ao prefeito Airton Garcia, ao Secretário de Serviços Públicos Mariel Olmo, ao Secretário de Comunicação Matheus de Aquino, ao presidente do Saae Benedito Maquesin pela agilidade com que atenderam a solicitação e assim a população se sentirá mais segura e protegida e também ao chefe do setor de transporte do Saae, Décio Aparecido Alves que está coordenando a operação e aos funcionários pelo esforço e dedicação.

"Estamos todos unidos na luta contra o Coronavirus e para que tudo isso passe logo é necessário que todos façam sua parte e portanto quem puder fique em casa", aconselhou o vereador.

