Prefeito sanciona lei do vereador Bruno Zancheta que propõe incentivo à contratação de jovens em empresas

Lei de incentivo à contratação de jovens é sancionada pelo prefeito: autoria é de Bruno Zancheta -

O prefeito Airton Garcia sancionou a lei n° 21630/2023, de autoria do vereador Bruno Zancheta, que propõe a implantação do selo “Empresa Amiga da Juventude”. O principal objetivo do projeto é incentivar empresas a proporcionarem oportunidades de empregos para jovens matriculados em redes públicas de ensino.

Bruno Zancheta comentou sobre as dificuldades da população jovem em conquistar o primeiro emprego. “Ter pouca ou nenhuma experiência no mercado de trabalho tem sido o principal entrave nesta busca, já que a lista de exigências das empresas é cada vez maior”.

Como propõe a lei, as empresas que contratarem jovens matriculados na rede pública de ensino municipal e estadual de São Carlos receberão o selo como um incentivo. “Nosso objetivo é aproximar jovens são-carlenses às empresas que oferecerão a primeira oportunidade de emprego”.

O parlamentar agradeceu ao prefeito e ao secretário de Governo Netto Donato, “pela sensibilidade e pelo olhar com nossos jovens que lutam pelo seu primeiro emprego”.

