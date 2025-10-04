Prefeito Netto Donato exonera 21 cargos de confiança de várias secretarias

O prefeito Netto Donato: pacotão de cortes busca reduzir gastos com folha de pagamento e equilíbrio das contas - Crédito: reprodução/Lu Zanollo

O Diário Oficial do Município de São Carlos trouxe, nesta sexta-feira (3), a publicação de várias portarias com um pacote de exonerações de 21 pessoas que ocupavam cargos de confiança. A justificativa do prefeito é garantir o equilíbrio das contas públicas e aprimorar a eficiência da máquina administrativa.

No total, 21 servidores ocupantes de cargos em comissão foram desligados de diferentes secretarias, incluindo áreas como Desenvolvimento Social, Pessoa com Deficiência, Fazenda, Meio Ambiente, Habitação, Gestão Pública e Cidade Inteligente e Transparência. A medida também alcança funções de chefia e diretorias de departamentos estratégicos da administração direta.

As portarias com as exonerações vão do nº 1.878 ao nº 1.898/2025, todas assinadas pelo prefeito Netto Donato e pela secretária de Gestão Pública e Integração Governamental, Laurie Tacin Lubek. Em alguns casos de função gratificada, os servidores de carreira exonerados deverão retornar às funções contratuais de origem, dando sequência ao trabalho na gestão municipal.

A lista inclui lideranças e aliados de Netto Donato e do ex-prefeito Airton Garcia, como Danieli Fernanda Favoretto Valenti, que ocupava o cargo de secretária municipal adjunta da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, e João Carlos de Oliveira, até então secretário municipal adjunto de Gestão de Pessoas. Também deixaram seus cargos Elisângela Aparecida Antonio Machado, diretora do Departamento de Trânsito; Flávia Massoli Rocha, diretora de Gestão do Terceiro Setor; e Giovana Deponte Galetti, diretora de Gestão Ambiental e Climática, entre outros.

O Diário Oficial também traz remanejamento de pastas. Na Secretaria Municipal de Fazenda, houve a dispensa de Fernando Berto Júnior da função gratificada de chefe da Seção de Arrecadação e Fiscalização Tributária e a nomeação de Beatriz Franchin Werneck para o mesmo posto. O auditor Renato Daré, exonerado do cargo de diretor de Receitas Mobiliárias, foi nomeado para dirigir o Departamento de Fiscalização e Acompanhamento.

O governo municipal alega que a reestruturação e o pacote de demissões têm o objetivo de otimizar a administração pública, reduzir custos com cargos comissionados e preparar o município para uma nova fase de gestão, focada em resultados, inovação e responsabilidade fiscal.

Exonerações publicadas em 3 de outubro de 2025

Danieli Fernanda Favoretto Valenti – Secretária Municipal Adjunta da Pessoa com Deficiência e Paradesportos.

João Carlos de Oliveira – Secretário Municipal Adjunto de Gestão de Pessoas.

Carlos Roberto Bedinotto – Diretor do Departamento de Cadastro de PCD (Pessoa com Deficiência).

Edson Roberto de Paula – Diretor do Departamento de Manutenção de Áreas Verdes.

Elisângela Aparecida Antonio Machado – Diretora do Departamento de Trânsito.

Fabiana Renata Gorni – Diretora do Departamento de Gestão Orçamentária (Cidade Inteligente e Transparência).

Flávia Aparecida Massoli Rocha – Diretora do Departamento de Gestão do Terceiro Setor (Desenvolvimento Social e Cidadania).

Marcos Antonio de Thomazo – Diretor do Departamento de Paisagismo Urbano.

Marília Massei Porto – Diretora do Departamento de Defesa da Pessoa com Deficiência.

Ronaldo Pacheco – Diretor do Departamento de Gestão Orçamentária (Relações Legislativas).

Leonna Rodrigues Souza Lucas de Freitas – Diretora do Departamento de Acervo Institucional (Cidade Inteligente e Transparência).

Andreia Regina Legori Ferrezini – Diretora do Departamento de Gestão Orçamentária (Gestão da Cidade e Infraestrutura).

Giovana Deponte Galetti – Diretora do Departamento de Gestão Ambiental e Climática (Clima e Meio Ambiente).

Jôra Teresa Porfírio – Diretora do Departamento de Proteção Social Básica (Desenvolvimento Social e Cidadania).

Paulo Martins – Diretor do Departamento de Gestão Estratégica de Dados (Cidade Inteligente e Transparência).

Renato Martins Gonzaga Batista – Diretor do Departamento de Desenvolvimento do Comércio Local (Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia).

Juliane Acquaro – Diretora do Departamento de Proteção Social Especial (Desenvolvimento Social e Cidadania).

Marcos Francisco Fragali Pane – Diretor do Departamento de Gestão de Políticas Públicas (Gestão Pública e Integração Governamental).

Renata Deroide Simão Bertolino – Secretária Municipal Adjunta de Habitação Social e Regularização Fundiária.

Pérola Luccas Conceição – Diretora do Departamento de Fiscalização e Acompanhamento (Fazenda).

Renato Daré – Diretor do Departamento de Receitas Mobiliárias (Fazenda).

Fernando Berto Júnior – Chefe da Seção de Arrecadação e Fiscalização Tributária (dispensado de função gratificada).

