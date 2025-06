Prefeito Netto Donato e vice Roselei Françoso cumprem missão institucional na Argentina

“Participaremos com empresas da nossa província que atuam em toda a cadeia de valor, desde máquinas agrícolas, equipamentos de semeadura e colheita, silos de condicionamento e armazenamento, até a tecnologia de agricultura de precisão Agtech. Estamos convencidos de que este evento representa uma oportunidade para promover oportunidades de comércio e cooperação”, explica Enrico Liverotti, diretor Provincial de Relações Institucionais do Ministério do Desenvolvimento Produtivo do governo da Província de Santa Fé.

“Recebemos um convite do governo da cidade de Armstrong, na Argentina, província de Santa Fé, para participar de uma feira voltada ao agronegócio. Eu e o vice Roselei Françoso estaremos representando São Carlos nessa missão institucional, que inclui a visita a uma empresa parceira da Piccin Máquinas Agrícolas, sediada em nossa cidade. É importante destacar que a viagem não trará custos aos cofres públicos. Como tanto eu quanto o vice-prefeito estaremos fora do país, o presidente da Câmara, vereador Lucão Fernandes, assumirá interinamente o cargo de prefeito até a próxima sexta-feira, 6 de junho”, anunciou o prefeito Netto Donato.

De acordo com o vice-prefeito, Roselei Françoso, embora a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara não imponham essa obrigatoriedade, a transmissão interina do cargo de prefeito ao presidente do Legislativo é um gesto simbólico importante. “Acredito que seja a primeira vez que a Prefeitura adota uma medida tão clara de responsabilidade pública, garantindo a continuidade administrativa por meio de autoridades legitimamente eleitas pela população. É um ato que demonstra grandeza tanto por parte do prefeito municipal quanto do presidente da Câmara, assegurando que a cidade permaneça representada por quem tem legitimidade para exercer essa função, mesmo durante a ausência temporária do chefe do Executivo”, disse o vice-prefeito.

"É uma grande surpresa para mim, e sei da responsabilidade que é cuidar da cidade nesse período. Vamos procurar conduzir da melhor forma possível, com o apoio de uma equipe executiva altamente competente, garantindo a continuidade dos serviços e a manutenção das ações da gestão", afirmou Lucão Fernandes, presidente da Câmara Municipal.

Lucão destacou ainda a importância da missão internacional do prefeito e do vice, ressaltando que "enquanto eles trabalham em outro país em busca de investidores e novas oportunidades para o desenvolvimento da cidade, nosso compromisso é manter tudo em pleno funcionamento por aqui".

Visivelmente emocionado, ele concluiu: “Como servidor público, acredito que tudo tem seu tempo na vida. Esta é uma oportunidade que ficará marcada na minha trajetória como homem público, e tenho certeza de que um dia meus netos se orgulharão do avô que tiveram”, finalizou.

