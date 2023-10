Prédio público abandonado: Defesa Civil atende vereador Bruno Zancheta, elabora laudo e propõe demo

SIGA O SCA NO

20 Out 2023 - 10h50 Por Jessica Rodrigues

O vereador Bruno Zancheta esteve em um prédio público abandonado localizado entre as ruas Theodoreto de Camargo e Rua Miguel Damha , próximo a UPA da Vila Prado, acompanhando a elaboração de laudo técnico sobre o estado físico do prédio.

Na oportunidade, o Diretor da Defesa Civil, Pedro Fernando Caballero Campos, atendendo a uma solicitação formalizada pelo parlamentar, elaborou o laudo que apontou a necessidade da demolição imediata do prédio. A edificação, deteriorada e repleta de resíduos, tem causado transtorno e risco aos munícipes daquela região.

“Estou muito preocupado com esta situação e, após uma denúncia da população, estive aqui com o Diretor da Defesa Civil para in loco, conferir a real situação”, relatou Bruno. “O laudo é muito claro: precisamos que o prédio seja demolido o mais rápido possível para que assim a população possa voltar a utilizar esta área de lazer que é um espaço muito bonito e agradável", finalizou.

