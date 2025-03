População está refém da “bandidagem”, alertam requerimentos de Guerreiro

Crédito: Divulgação

O vereador Leandro Guerreiro (PL) protocolou, na Câmara Municipal de São Carlos, dois requerimentos contundentes, destacando a necessidade de ações imediatas das autoridades competentes para reforçar a segurança pública e proteger os cidadãos dos crimes de furtos, assaltos e desordem urbana. "A população não suporta mais viver com medo", lamentou.

Numa mesma data, o edil recebeu denúncias graves de residentes e comerciantes da região da Rua XV de Novembro e de algumas localidades da Vila Prado. "A criminalidade tomou conta das ruas e o poder público não pode cruzar os braços", observou. "Estamos exigindo providências imediatas para devolver a segurança às pessoas de bem", enfatizou.

Na XV e suas imediações, incluindo a Rua São Joaquim, ocorre um problema muito preocupante: o distúrbio social provocado por usuários de drogas e pessoas em situação de rua. Segundo relatos, há registros de furtos em estabelecimentos comerciais, abordagens impertinentes a pedestres, descarte de entorpecentes nas calçadas e estacionamento das lojas, com diversos atos de vandalismo.

O vereador do PL observou que a falta de ações do poder público forçou esses comerciantes a arcar com recursos próprios para contratar serviços de segurança privada, na tentativa de reduzir seus prejuízos. "Isso é um absurdo, pois o Estado não pode se eximir de sua responsabilidade", ponderou.

Na Vila Prado, especialmente na Rua São Pio X e nos arredores da Praça do Luisão e da Igreja Santo Antônio, os habitantes convivem diariamente com rapinagens e invasões de domicílio. Além da criminalidade, o uso de substâncias ilícitas a céu aberto e a presença de indivíduos em situação de rua agravam a sensação de insegurança. "Os moradores estão cansados de promessas vazias", declarou o camarista.

Guerreiro exige o reforço do policiamento ostensivo, a instalação de câmeras de monitoramento e a ampliação das rondas da Guarda Municipal (GM), principalmente no período noturno. Além disso, cobra a melhoria da iluminação pública e um plano integrado entre os órgãos de segurança para coibir o tráfico de drogas. "Queremos ações concretas, mais policiamento nas ruas, mais fiscalização e um ambiente seguro para as famílias", detalhou.

O vereador também salientou que a segurança pública é um dever constitucional do Estado e que a falta de medidas concretas pode resultar no fechamento de comércios, no aumento generalizado do desemprego, na redução sensível da renda doméstica e, pior, no crescimento constante da violência urbana.

Na opinião do parlamentar do PL, a Capital da Tecnologia precisa urgentemente de uma resposta mais firme e eficaz contra os registros crescentes de criminalidade. "O povo não quer discursos bonitos, ele necessita de resultados", afirmou. "Estamos cobrando medidas reais e imediatas para garantir o direito de ir e vir, assegurando que os são-carlenses não vivam sob o medo da insegurança", concluiu.

Plano de Ações proposto por Guerreiro:

Instalação de câmeras de segurança em pontos estratégicos da Rua XV de Novembro, Rua São Joaquim, Rua São Pio X e arredores da Praça do Luisão e da Igreja Santo Antônio.

Aumento do patrulhamento da GM e da PM para inibir ações criminosas.

Encaminhamento humanizado de pessoas em situação de vulnerabilidade por meio da assistência social.

Possibilidade de um posto fixo da GM nessas localidades, garantindo presença contínua da força pública.

Revisão dos critérios para registros de ocorrências, garantindo que os relatos da comunidade sejam levados mais a sério.

