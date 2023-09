Partido Progressistas ganha adesão histórica em São Carlos - Crédito: divulgação

O Progressistas em São Carlos recebeu uma dupla filiação de grandes lideranças. Além do prefeito Airton Garcia, também está nas fileiras do PP o secretário de Governo, Netto Donato. O anúncio do ingresso na sigla foi nesta segunda-feira, 4 de setembro, às 12h, em coletiva de imprensa no Hotel Anacã, com as presenças do presidente local do partido, Mariel Olmo, do presidente estadual e vice-presidente nacional, deputado federal Maurício Neves, além de vários correligionários do Progressistas e presidentes e representantes de outros partidos políticos de São Carlos e região. O ato de filiação de Airton Garcia e Netto Donato foi um pouco antes, às 10h, em cerimônia discreta na casa do prefeito, que segue recomendação médica de evitar aglomerações em função de seu tratamento renal.

PP MUNICIPAL

“Um orgulho e uma satisfação enormes esses nomes de grande expressão e referência inquestionável na cidade de São Carlos dentro do PP. Nosso partido recebe uma adesão significativa, de importância extraordinária. O prefeito Airton Garcia e o secretário Netto Donato há muito tempo têm se dedicado com afinco às causas de nossa cidade e de nossa gente. São Carlos já ganhou muito com os dois e, tenho convicção, receberá muito mais a partir de agora. Gostaria de lembrar, ainda, que desde que assumi a legenda, há quase cinco anos, ela deixou de ser ‘de aluguel’, coadjuvante de outras e firmou-se como protagonista dos mais honestos compromissos da coletividade são-carlense”, disse o presidente municipal do PP, Mariel Olmo.

Netto Donato, atual secretário municipal de Governo, disse que é um privilégio renovado estar ao lado do prefeito para além da Prefeitura. “Uma honra estarmos unidos, mais uma vez, agora também no mesmo partido. O prefeito Airton Garcia e eu estamos afinados com o mesmo propósito: assegurar as políticas públicas e estender todos os esforços e serviços para melhorar, dia a dia, a qualidade de vida de nossa população. Nosso abraço fraterno e agradecimento ao presidente Mariel Olmo, assim como a toda grande legião de correligionários do PP.”.

PP/RAIO X/ BRASIL E SÃO CARLOS

O Progressistas conta, atualmente, com 2 governadores, 2 vice-governadores, 6 senadores, 49 deputados federais, 87 deputados estaduais, 466 prefeitos e 4.927 vereadores. Pelo Brasil, estão organizados 27 diretórios estaduais que contam com 1.339.273 filiados. Em São Carlos, o PP tem cerca de 2.000 filiados. Agora, além do prefeito Airton Garcia e do secretário de Governo, Netto Donato, fazem parte do PP a secretária da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Lucinha Garcia, o presidente do SAAE, Mariel Olmo (presidente do PP), além de dois vereadores, Cidinha do Oncológico e Tiago Parelli.

