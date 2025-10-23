(16) 99963-6036
quinta, 23 de outubro de 2025
Política

Paraná Filho pode voltar à Câmara em novembro

Caso a informação se confirme, quem deixará a Câmara será Paulo Vieira (PP), que voltará à condição de suplente

23 Out 2025 - 09h48Por Da redação
Paraná Filho pode voltar à Câmara em novembro - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

O vereador licenciado Paraná Filho (PP), que atualmente exerce o cargo de secretário de Desenvolvimento Rural e Proteção Animal, deve retomar sua cadeira na Câmara Municipal em novembro deste ano. A informação é de fontes dos bastidores da política são-carlense. Paraná é bolsonarista assumido e um dos mais aguerridos parlamentares de São Carlos, o que o levou a se envolver em diversas polêmicas.

Caso a informação se confirme, quem deixará a Câmara será Paulo Vieira (PP), que voltará à condição de suplente. O SCA  entrou em contato com o gabinete do vereador e a assessoria informou que não recebeu nenhum comunicado oficial da câmara.

Fontes oferecem versões diferentes sobre o retorno de Paraná ao Poder Legislativo. Alguns afirmam que a volta seria uma estratégia para ampliar a defesa do prefeito Netto Donato (PP) e de seus projetos na Câmara Municipal, uma vez que lideranças do governo estariam descontentes com o comportamento da base aliada na Casa de Leis.

Outra versão aponta o contrário: que o retorno de Paraná ao Legislativo ocorreria por descontentamento do vereador com o prefeito e com algumas medidas da atual gestão, como a redução de recursos destinados à pasta e o fechamento dos quatro restaurantes populares há cerca de cinco meses. Duas das unidades do programa estão localizadas nos bairros Antenor Garcia e Cidade Aracy, dois dos principais redutos eleitorais de Paraná.

