Os novos números da pesquisa Quaest para presidente

O presidente Lula aparece no 2º turno com 41% a 43% nos cenários da pesquisa Quaest para presidente em 2026. Outros 8 concorrentes na simulação de 2º turno pontuaram entre 33% e 37%.

Lula e Bolsonaro, hoje inelegível, se enfrentaram no 2º turno na eleição de 2022. Naquela disputa, Lula recebeu 48,57% dos votos totais - 5,57 pontos percentuais a mais do que na pesquisa divulgada hoje. Bolsonaro teve 46,85% dos votos totais – 9,85 pontos percentuais a mais.

Segundo a Quaest, a soma de brancos e nulos pesquisados somam 16%. No 2º turno, há três anos, esse índice foi de 4,58% - 11,41 pontos percentuais a mais.

COMPARAÇÃO 2022-2025

2º TURNO

CANDIDATO QUAEST 17/07/25 2º TURNO 2022 DIFERENÇA Lula 43% 48,57% -5,57 pontos percentuais Bolsonaro 37% 46,85% -9,85 pontos percentuais Brancos e nulos 16% 4,58% -11,41 pontos percentuais Indecisos 4% . .

Veja outros 7 cenários pesquisados para o 2º turno de 2026.

Lula 41%, Tarcísio de Freitas [Republicanos] 37%, brancos, nulos e indecisos 22%.

Lula 43%, Michele Bolsonaro [PL] 36%, brancos, nulos e indecisos 21%.

Lula 41%, Ratinho Júnior [PSD] 36%, brancos, nulos e indecisos 23%.

Lula 41%, Eduardo Leite [PSD] 36%, brancos, nulos e indecisos 23%.

Lula 43%, Eduardo Bolsonaro [PL] 33%, brancos, nulos e indecisos 24%.

Lula 42%, Romeu Zema [Novo] 33%, brancos, nulos e indecisos 25%.

Lula 42%, Ronaldo Caiado [União] 33%, brancos, nulos e indecisos 25%.

CENÁRIO 1º TURNO

O presidente Lula aparece no 1º turno com 30% a 32% nos cenários da pesquisa Quaest para presidente em 2026. O maior concorrente é o ex-presidente Jair Bolsonaro – hoje inelegível – com 37%. Os dois se enfrentaram em 2022. Lula recebeu 46,4% - 14,4 pontos percentuais a mais do que na pesquisa divulgada hoje. Bolsonaro teve 41,38% - 15,38 pontos percentuais a mais.

Os números menores de Lula e Bolsonaro na comparação 2025-2022 podem ser explicados pela quantidade de brancos, nulos e indecisos: 25 pontos percentuais nesta pesquisa. Na eleição três anos atrás, brancos e nulos foram 4,2 pontos percentuais.

CANDIDATO QUAEST 17/07/25 1º TURNO 2022 DIFERENÇA Lula 32% 46,40% -14,40 pontos percentuais Bolsonaro 26% 41,38% -15,38 pontos percentuais Brancos e nulos 14% 8,02% -5,98 pontos percentuais Indecisos 14% . .

Em outros três cenários pesquisados, Lula venceria Michele Bolsonaro por 30% a 19%. Brancos, nulos e indecisos, 25%.

Lula ganharia de Tarcísio de Freitas por 32% a 15%. Brancos, nulos e indecisos, 25%.

Lula venceria Eduardo Bolsonaro por 31% a 15%. Brancos, nulos e indecisos, 26%.

REJEIÇÃO

A Quaest perguntou ao eleitor: “O que te dá mais medo hoje: a continuidade do Governo Lula ou o retorno de Bolsonaro ao Governo”.

A pesquisa apontou sobre o maior medo:

44% da volta de Bolsonaro

41% de Lula continuar

7% medo dos dois

5% não sabem, não responderam

3% não tem medo de nenhum dos dois.

A Quaest ouviu 2.004 eleitores entre os dias 10 a 14 de julho de 2025. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Significa que os resultados serão iguais em 95 das 100 pesquisas realizadas.

