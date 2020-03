ONG recebe equipamentos adquiridos com emenda parlamentar destinada pelo vereador Elton Carvalho

O parlamentar destinou o valor de sete mil reais com a finalidade de auxiliar a Supera - Crédito: Divulgação

Na última sexta-feira, 6, o vereador Elton Carvalho (PSB) esteve na no Centro de Juventude Elaine Viviane para receber equipamentos adquiridos pela ONG Supera (Serviço de Utilidade Pública Especializado em Reabilitação e Acolhimento) através de emenda parlamentar.

“Fico extremamente feliz e honrado em contribuir com um projeto tão bem gerido e que traz grandes benefícios a população, principalmente com foco na saúde. Investir em saúde preventiva é fundamental para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós como representantes do poder público devemos estar atentos e contribuir sempre que possível”, declarou Elton.

O parlamentar destinou o valor de sete mil reais com a finalidade de auxiliar a Supera a adquirir equipamentos para o desenvolvimento de atividades voltadas à saúde. Bolas suíça, espaguetes, bicicletas, balança de bioimpedância, entre outros materiais, contribuirão com projetos voltados a fisioterapia, hidroterapia, psicologia e nutrição.

“Eu gostaria de agradecer ao vereador Elton por toda a confiança no trabalho desenvolvido pela SUPERA e falar da grande importância deste investimento. Estamos trabalhando com um público acima de quarenta anos. Infelizmente a população está envelhecendo de forma fragilizada e esta ação, objetivando a qualidade de vida, permite que as pessoas possam envelhecer de uma forma mais saudável, consequentemente reduzindo os impactos na área da saúde que é o nosso grande foco também” – afirmou a Presidente Lilian Cunha Mendes.

É importante enfatizar os eixos de atuação da ONG Supera tais como: estimulação cognitiva, fisioterapia, hidroterapia, nutricionista, advocacia, educação especial e psicologia. Todos os atendimentos são acessíveis à população.

