Oca dos Curumins participa do Projeto Visite a Câmara

Lineu conversando sobre a Câmara com os alunos da Oca dos Curumins - Crédito: Divulgação

Cerca de 30 alunos, acompanhados de suas professoras, participaram do Projeto Visite a Câmara e foram recebidos pelo vereador Lineu Navarro, na manhã desta quinta-feira, 24. Durante a visita, os alunos puderam conhecer o Plenário e a Sala da Presidência da Câmara.

Em um bate-papo descontraído, o vereador Lineu destacou que, em poucos anos, os alunos ali presentes se tornarão eleitores, abordando a importância do voto como uma das ferramentas mais poderosas da democracia.

Lineu explicou a diferença entre os poderes Executivo e Legislativo, apontando as características e funções de cada poder na vida dos cidadãos.

“A Câmara tem a função de criar, alterar ou revogar leis municipais e fiscalizar as ações do Executivo, verificando, por exemplo, se os recursos estão sendo usados corretamente”, explicou Lineu.

Ao final da apresentação, os alunos puderam tirar dúvidas sobre as atribuições do Poder Legislativo.

Projeto visite a Câmara

O projeto Visite a Câmara, criado por iniciativa do vereador Lineu quando ele presidiu a Câmara Municipal no ano de 2009, tem o objetivo de ampliar a interação entre o Legislativo e a população, oferecendo visitas presenciais guiadas à Câmara para grupos de todas as idades de escolas das redes pública e particular, de associações e entidades sociais, bem como de estudantes universitários, trabalhadores e do público em geral.

O agendamento deve ser realizado via e-mail para imprensacamarasc@gmail.com.

Qualquer dúvida, entrar em contato com a Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal pelos telefones 3362-2088 ou 3362-2087 ou diretamente no gabinete do vereador.

