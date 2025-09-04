"O bolsonarismo é maior que o próprio Jair Bolsonaro", afirma cientista política da UFSCar

Ex-presidente Jair Bolsonaro - Crédito: Agência Brasil

Para a cientista política da UFSCar, Maria do Socorro Sousa Braga, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF (Supremo Tribunal Federal) já está influenciando as articulações políticas voltadas às eleições de 2026. Em entrevista exclusiva ao São Carlos Agora, ela afirma que o bolsonarismo é maior do que o próprio ex-presidente e reflete o conservadorismo internacional. “Ele (o bolsonarismo) é estimulado pelo movimento conservador mundial. Por isso também, seu clã ainda terá forte presença no país.”

Maria do Socorro é professora associada e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (desde 2020) da UFSCar. Seus temas de pesquisa incluem partidos políticos, eleições, recrutamento político, representação política e comportamento eleitoral.

A professora Maria do Socorro: “O julgamento vai impactar na articulação das chapas, na montagem dos palanques estaduais e na reconfiguração das forças políticas, particularmente daquelas do campo conservador”.

SÃO CARLOS AGORA – Como a possível condenação de Bolsonaro influirá nas eleições de 2026?

MARIA DO SOCORRO – Já está impactando, haja vista as movimentações para 2026. Vai influenciar na articulação das chapas, na montagem dos palanques estaduais e na reconfiguração das forças políticas, particularmente daquelas do campo conservador.

SCA – Na sua opinião, será o último round entre lulistas e bolsonaristas, já que ambos têm idade avançada?

MARIA DO SOCORRO – Provavelmente, em termos de candidaturas presidenciais de Lula e Bolsonaro, sim. Mas os líderes vão continuar influenciando esses campos políticos. O bolsonarismo é um movimento muito maior que Jair Bolsonaro. Ele é estimulado pelo movimento conservador mundial. Por isso também, seu clã ainda terá forte presença no país.

SCA – Dos escombros desta guerra de narrativas podem surgir novas lideranças?

MARIA DO SOCORRO – Acredito que sim, já estão surgindo. Os partidos precisam ter estratégias visando à renovação.

SCA – Até onde o Tarifaço vai influenciar na disputa de 2026?

MARIA DO SOCORRO – Para medir essa influência do Tarifaço precisamos ter o resultado das eleições, mas já está impactando nas articulações de apoio ao presidente Lula, nos índices de aprovação de seu governo e na queda do apoio à anistia aos bolsonaristas e generais envolvidos na trama golpista.

SCA – Olhando para São Carlos e região, será que desta vez conseguiremos eleger pelo menos um deputado federal e um deputado estadual?

MARIA DO SOCORRO – É mais possível agora. As articulações estão em andamento. Vamos torcer.

