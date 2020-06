No Cardinalli, rua Gal. Osório “pede socorro”, segundo vereador Roselei

Crédito: Divulgação

O vereador Roselei fez uma postagem em sua página no Facebook, nesta quinta-feira, 4, onde exibe imagens de abandono da rua General Osório na região do Jardim Cardinalli. Segundo ele, naquele local em específico, a via “pede socorro”.

Na postagem, o parlamentar afirmou estar atento a este problema há um bom tempo e que procura meios para que seja resolvido. “Cobramos a Prefeitura. Estive no local semanas atrás. Assim como outras regiões da cidade, ali necessita de limpeza de ruas, corte de matos, poda de árvores, tapa-buraco e recapeamento”, informou.

Roselei disse que recebeu a informação e que nos próximos dias as equipes da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, comandada por Mariel Pozzi Olmo, iniciará a execução dos serviços.

“Agradeço antecipadamente, vamos seguir acompanhando e fazendo o possível para colaborar para que todos tenhamos uma cidade melhor”, comentou.

