Newton Lima apoia Edinho para presidÃªncia do PT e aposta em novos ministros

O ex-prefeito e ex-deputado federal e maior liderança do PT em São Carlos, Newton Lima, está apoiando a candidatura do ex-prefeito de Araraquara e ex-ministro, Edinho Silva, para a presidência do PT em julho deste ano.



Newton aposta nas qualidades do araraquarense para comandar o partido na campanha pela reeleição do presidente Luís Inácio Lula da Silva. Ele também aposta que Gleisi Hoffmann, nomeada para Ministro de Secretaria de Relações Institucionais do Brasil e Alexandre Padilha, novo ministro da Saúde, terão sucesso em seus novos desafios. De Brasília, Newton concedeu, na tarde desta terça-feira, 11 de março, esta entrevista exclusiva ao SÃO CARLOS AGORA.



“Edinho Silva é um quadro de uma qualidade extraordinárias, não só pelo que fez como prefeito e gestor da cidade de Araraquara, como também da sua incontestável capacidade de interlocução de diálogo, de construção de soluções em situações adversas. É um homem de coragem de fazer enfrentamento para defender suas ideias. O presidente Lula vê nele, Edinho, o principal quadro para ajudar na caminhada rumo à reeleição do presidente Lula e da ampliação da nossa bancada. Eu concordo totalmente com o presidente Lula e acho que o Edinho na presidência do PT vai nos dar um gás. Um ânimo muito importante à nossa militância para fazer o enfrentamento com a extrema-direita e o mundo conservador nas eleições do próximo ano”, destaca Newton.

GLEISI E PADILHA – Newton também aprova e assina embaixo das nomeações de Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais) e de Alexandre Padilha (Ministério da Saúde) para as novas pastas. “Tenho certeza absoluta que terão grande sucesso, pois são quadros de altíssimo quilate que o PT e a política brasileira têm, gente de altíssima qualidade, e de uma folha de serviços prestados ás nação. Gleisi é de altíssima qualidade, ética, corajosa, uma mulher que orgulha a todas as mulheres lutadoras deste país e a todos nós. Ela tem também uma experiência no parlamento e um bom diálogo para construir pontes de diálogo com os demais partidos com os deputados e os senadores do Congresso Nacional. Experiência não lhe falta e muito menos bravura”, comenta.



Segundo o ex-prefeito de São Carlos, Gleisi tem capacidade e sabedoria para articular os projetos de Lula. “Ela vai nos ajudar muito a facilitar a aprovação de projetos importantes no Congresso, como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha abaixo de R$ 5 mil e todas as questões que ainda estão para ser definidas para a gente ver a redução do preço da cesta básica e ajudar o povo brasileiro”.

CONCLUSÃO DO HE E ONCOLOGIA NA SANTA CASA – Quanto a seu amigo e atual ministro da Saude, Alexandre Padilha, Newton é ainda mais otimista. Quanto ao Padilha, ele foi ministro da Saúde da presidenta Dilma. Eu fui presidente da Ebserh, ligado ao ministério da Educação e acompanhei o direto o trabalho do Padilha. Ele conhece muito do SUS e tem condições de fazer articulação política para ampliar os benefícios ao povo brasileiro. Tenho certeza de que ele vai implementar as políticas públicas, como a Farmácia Popular. Ele via implementar um rigoroso calendário de vacina contra a Influenza, pôr em prática a vacina contra a dengue. Tudo isso tem incomodado demais a população de São Carlos, de São Paulo e do Brasil. É verdade que o ministério da Saúde não tem como superar a incompetência dos gestores estaduais e municipais, como é o caso de São Carlos, onde o SUS não funciona e onde estamos no vergonhoso final da lista da qualidade do SUS no Brasil em atendimento à população”, afirma.

A conclusão do Hospital Universitário é outro grande desafio, segundo Newton. “Padilha com certeza vai nos ajudar na conclusão do Hospital Universitário, saltando de 70 para 212 leitos, que é o meu sonho. É minha grande obrar que recomeça pelas mãos da Ebserh. E vai servir muito a população com altíssima qualidade padrão através do SUS a população de São Carlos e região, o que será um extraordinário dínamo da economia da cidade. São Carlos precisa se preparar para o boom do próximos anos provocado pela conclusão e entrega desta enorme obra de importância social e econômica para São Carlos e região”.



Ele destaca ainda a luta pela conquista do oferecimento do tratamento oncológico em São Carlos. “Além disso, o Padilha já foi homenageado pela Santa Casa pro tudo o que fez pela Santa Casa. Certamente vai continuar ajudando a Santa Casa. Tenho conversado muito com ele sobre a importância de a gente fortalecer não só a UFSCar, com o Hospital Universitário, não só as UPAs. Ele fará o que tiver que fazer para melhorá-las, já que elas foram abandonadas pelo governo local durante os últimos 12 anos. Ele vai ajudar na expansão da Santa Casa, que já está credenciada na questão da oncologia. É o meu sonho ajudar a Santa Casa a fazer funcionar o serviço completo, o credenciamento da oncologia, que vai nos permitir não mais transportar pacientes oncológicos para outros grandes centros. A Santa Casa tem tudo para oferecer este tratamento. O Padilha concorda com isso. Já nos ajudou na liberação do acelerador que foi solicitado pela Santa Casa, a meu pedido. Tenho certeza que São Carlos ganha, São Paulo ganha, UFSCar ganha, Santa Casa Ganha e vamos, poder, com isso, comemorar muito e ganhar muito com a experiência do Padilha, que já demonstrou competência no governo da Dilma, agora no governo Lula”.



Ele também aposta que projetos sociais como o programa Pé de Meia, as mudanças no FGTS, a liberação de empréstimo consignado para trabalhadores da iniciativa privada com lastro no saldo de FGTS e a proposta de isenção do IRPF para quem ganha salário de até R$ 5 mil, trarão frutos positivos para a popularidade de Lula e seu governo. “Não tenho dúvidas quanto a isso, pois temos as vacinas que vão salvar muitas vidas, as farmácias populares, a expansão das universidades, como o quinto campus da UFSCar em São José do Rio Preto, a expansão dos institutos federais e não vai parar por aí. O Lula não vai parar por aí, enquanto não conseguir reduzir o preço da cesta básica de alimentos inclusive pedindo aos governadores pra isentarem os alimentos do ICMS”, conclui ele.

