Netto rebate críticas de Newton e cobra trabalho: "Ou ajuda São Carlos ou se aposente de vez'"

Passados dez meses das eleições municipais de 2024, o vencedor daquele pleito, Netto Donato (PP), e o segundo colocado naquela disputa, o ex-prefeito Newton Lima (PT), voltaram a se confrontar por meio das redes sociais e dos meios de comunicação.

Tudo começou no fim de semana, quando Newton, por meio de suas redes sociais, criticou a amizade de Netto com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que está nos Estados Unidos e que pode ser preso se voltar ao Brasil. Eduardo esteve em São Carlos durante a campanha eleitoral e pediu votos para Netto.

“Quero me dirigir neste vídeo diretamente ao prefeito da minha cidade, Netto Donato, que comemorou muito o apoio que recebeu do deputado federal Eduardo Bolsonaro. É uma vergonha ser amigo de alguém que está traindo o Brasil para salvar seu pai golpista do crime de golpe contra o Brasil. Ele, Netto Donato, durante a campanha para prefeito e depois da campanha para prefeito, comemorou e tirou fotos com este senhor que toda a imprensa, os intelectuais, os ex-reitores, os juristas de uma maneira geral, os democratas e aqueles que lutam pela soberania do Brasil têm pedido a cassação. Que Eduardo Bolsonaro seja cassado o mais rapidamente possível. E o senhor, Netto Donato, lembre-se que na Bíblia, versículo 1 Coríntios 15:33, está escrito: ‘Não deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes’”, afirmou o ex-prefeito e candidato derrotado em 2024.

Em entrevista à rádio Jovem Pan, na manhã desta segunda-feira, 4 de agosto, Netto fez questão de responder. Ele convidou Newton a buscar recursos para São Carlos por meio de emendas parlamentares.

“Quero aproveitar esta grande audiência. Gostaria de falar publicamente ao ex-prefeito Newton Lima, que fez um vídeo este final de semana falando sobre minhas amizades. Quem é o ex-prefeito Newton Lima para falar de amizades? Vamos ver as amizades que ele tem e o que ele faz por São Carlos para falar alguma coisa”, disse ele com um sorriso no rosto, em tom de ironia. “Então, tá na hora de ele descer do palanque político e ajudar a cidade de São Carlos, que, inclusive, o senhor não trouxe nenhuma emenda para São Carlos ainda. Eu, quando não era nada, nem secretário nem prefeito, eu trazia R$ 500 mil, R$ 1 milhão pra cidade de São Carlos.

E o PT de São Carlos, eles gostam de tumultuar, eles gostam de polarizar. E não é isso que eu vim fazer aqui. Eu vim trabalhar por São Carlos. Então, gaste sua energia para ajudar São Carlos, para trazer emenda. Eu já recebi o senhor uma vez como secretário do ex-prefeito. O senhor trouxe uma emenda, se não me engano, de R$ 100 mil ou R$ 500 mil, juntamente com a Rose. Eu recebo o senhor de novo. Traga dinheiro para São Carlos.

Nestes sete meses de governo, eu consegui, nestas minhas idas e vindas que a vereadora Raquel diz que não têm necessidade nenhuma, mais de R$ 20 milhões para a cidade de São Carlos. Quanto a senhora trouxe como vereadora? Não vou nem falar da situação. Vou falar do vereador Djalma, vou falar da vereadora Fernanda Castelano, vou falar da vereadora Larissa. Eles já trouxeram emendas para São Carlos.

E aqui a gente está pensando na cidade de São Carlos, e não em partido político. O PT perdeu as eleições aqui. E, para falar a verdade, não perdeu de pouco, não! Perdeu de lavada. Então, ele precisa entender, entender a situação dele, entender quem são os amigos dele, antes de pensar em falar de outros.

Eu não faço política com Bíblia, nem com versículo bíblico para tentar impressionar. Na hora que eles mandaram isso, eu estava na igreja vivendo o que sempre vivi na minha vida. Fico feliz, pois o ex-prefeito está falando da cidade dele. Ele está morando em São Carlos? Quem viu o ex-prefeito depois das eleições?

Então, é o recado que eu deixo, com muito carinho, para o ex-prefeito Newton Lima: vamos começar a trabalhar porque é bom. Ou então aposenta de vez, que é melhor do que ficar causando intriga”, concluiu ele.

