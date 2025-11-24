Netto exonera Paraná Filho e coronel Wellington assume Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal

Coronel Wellington assume pasta deixada por Paraná - Crédito: Arquivo SCA

O policial militar coronel Wellington vai assumir a pasta no lugar do vereador, que estava afastado para exercer o cargo no Poder Executivo.

A edição do Diário Oficial desta segunda-feira, 24 de novembro, publicou a Portaria nº 1.991, datada de 19 de novembro, que exonera Dhony Oliveira Souza, o Paraná Filho, do cargo de secretário de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal. O documento é assinado pelo prefeito Netto Donato (PP). Paraná Filho é vereador eleito pelo PP.

A exoneração ocorre após idas e vindas. Nos bastidores, fontes comentam que Paraná teria se desentendido e tido uma discussão áspera com três vereadores da base de apoio do prefeito. Após esse imbróglio, eles teriam “pedido a cabeça” de Paraná.

Assim, Paraná Filho deve retomar sua cadeira na sessão desta terça-feira, 25 de novembro. Seu suplente, Paulo Vieira, que vinha exercendo o cargo substituindo o vereador, deixará a cadeira na Câmara Municipal.

O Diário Oficial também traz a publicação da Portaria nº 2.003, que nomeia o coronel da Polícia Militar Alexandre Wellington de Souza como novo secretário municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal. O ato prevê que ele assuma o cargo a partir desta terça-feira, 25 de novembro de 2025, com os vencimentos previstos em lei.

As duas portarias foram registradas pelo Departamento de Atos Oficiais e assinadas também pela secretária municipal de Gestão Pública e Integração Governamental, Laurie Lubek.

A pasta, que em tese é responsável por políticas de incentivo ao desenvolvimento rural, apoio aos produtores e coordenação das ações de proteção e bem-estar animal, pode ganhar agora um novo perfil de trabalho.

