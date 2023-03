Netto Donato se reúne com ministro Alexandre Padilha

Crédito: Divulgação

Os secretários municipais de Governo, Netto Donato, de Educação, Roselei Françoso, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Nino Mengatti e de Segurança Pública, Samir Gardini, cumpriram agenda nesta segunda-feira, 27, em Brasília. O objetivo da visita foi estabelecer contatos com representantes de diversas esferas governamentais e buscar recursos e investimentos para a melhoria da qualidade de vida da população.

Foram agendadas audiências na Secretaria Nacional de Justiça, Ministério das Relações Institucionais, Ibama e no Ministério do Planejamento.

A primeira audiência foi com o Ministro Chefe das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, com Sinval Alan Silva, secretário Especial de Acompanhamento Governamental e Margonari Marcos, gerente de assuntos federativos da Presidência da República.

“Estamos fazendo os primeiros contatos com a nova administração federal a pedido do prefeito Airton Garcia para sabermos quais procedimentos devemos fazer para receber recursos ou para inserir o município nos mais diversos programas da União. Com o ministro Alexandre Padilha encaminhamos pedidos para a área da saúde, segurança, habitação e para trabalharmos a questão das enchentes. O secretário Sinval Alan ficou mais de duas horas com a gente e nos mostrou vários caminhos, inclusive dando dicas de programas federais que beneficiam os municípios”, explicou Donato.

A partir das reivindicações, o Ministério das Relações Institucionais ficou de articular audiências especificas em cada área para incluir São Carlos nos principais programas do Governo Federal.

Durante sua estadia na capital federal, o secretário Netto Donato também esteve no IBAMA e no FNDE. “As discussões foram muito produtivas e nos trouxeram novas perspectivas para o desenvolvimento da cidade. Estamos confiantes de que, com o apoio do governo federal, conseguiremos avançar em importantes projetos para a melhoria da qualidade de vida da nossa população, finalizou.

IBAMA

Já nesta terça-feira, 28, a comitiva de São Carlos foi recebida pelo presidente do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), Rodrigo Agostinho. Segundo o ambientalista o órgão a partir desse ano voltará a estreitar as parcerias com os municípios.

“Ao longo do tempo o Ibama foi se afastando dos municípios, porém agora vamos voltar a dialogar, ajudando todos a implementar uma política local de meio ambiente. São Carlos é uma cidade abençoada por conseguir preservar parte do seu cerrado, possui áreas de transição com as florestas de araucárias, tem grandes parques, além de ser arborizada”, avaliou Rodrigo Agostinho, presidente do Ibama.

Nino Mengatti, secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, agradeceu o presidente do Ibama pela atenção com o prefeito Airton Garcia. “O presidente do Ibama se comprometeu colocar a sua equipe técnica à disposição da nossa cidade. Vamos manter uma cooperação e desenhar projetos que possam melhorar a qualidade de vida dos munícipes”.

A comitiva de São Carlos, formada também pelas secretárias adjuntas de Comunicação, Ana Carolina da Costa Maglio, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Josiane Brambila Carneiro e de Governo, Laurie Tacin Lubek, foi recebida pelo deputado federal Jonas Donizette (PSB/SP) e vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. Os gestores de São Carlos solicitaram emendas parlamentares para as áreas da saúde e para obras de infraestrutura contra enchentes.

