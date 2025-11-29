(16) 99963-6036
sábado, 29 de novembro de 2025
Política

Netto Donato sanciona lei inédita de apoio e cuidado a pessoas com obesidade

29 Nov 2025 - 06h28Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Jovem obesidade - Crédito: Agência BrasilJovem obesidade - Crédito: Agência Brasil

O prefeito Netto Donato sancionou nesta quarta-feira (26) a Lei nº 23.831/2025, de autoria do vereador Edson Ferraz (MDB), que institui a Política Municipal de Atenção Integral às Pessoas com Obesidade, já publicada no Diário Oficial do Município.

A proposta foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de São Carlos e reconhece a obesidade como uma condição de saúde pública que exige atenção, estrutura adequada e atendimento humanizado — com ações voltadas a pessoas com sobrepeso e obesidade em todas as fases da vida.

O projeto nasceu a partir do diálogo direto com o cidadão Ângelo Félix, que procurou o gabinete do vereador Edson Ferraz para relatar suas vivências e apontar a necessidade de políticas públicas que enfrentem o problema com acolhimento e respeito.

“Esse projeto é fruto de escuta e empatia. Ângelo teve a coragem de transformar uma realidade vivida em proposta concreta. Agora, essa política é lei em nossa cidade”, afirmou Edson Ferraz.

O que diz a nova lei?

A Política Municipal de Atenção Integral às Pessoas com Obesidade articula ações entre as secretarias de Saúde, Educação, Esporte e Assistência Social, sem criar novos custos ao Executivo.

Entre os principais pontos estão:

• Promoção da alimentação saudável, inclusive nas escolas;

• Acompanhamento multiprofissional contínuo com nutricionistas, psicólogos, educadores físicos e clínicos gerais;

• Adequação da infraestrutura física nas UPAs, UBSs e escolas (cadeiras, leitos e banheiros adaptados);

• Capacitação das equipes públicas e combate à gordofobia;

• Criação do Cadastro Municipal de Pessoas com Obesidade, respeitando a LGPD;

• Inclusão do Dia Municipal de Prevenção, Orientação e Tratamento da Obesidade (10/10) no calendário oficial da política.

Próximos passos

Com a sanção do Executivo, a proposta passa a ter força de lei municipal, cabendo agora às secretarias envolvidas colocar a política em prática com base nas diretrizes aprovadas.

 

Leia Também

Netto exonera Paraná Filho e coronel Wellington assume Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal
Política19h17 - 24 Nov 2025

Netto exonera Paraná Filho e coronel Wellington assume Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal

Audiência pública debate possível adesão de São Carlos ao programa Universaliza SP
Política18h11 - 13 Nov 2025

Audiência pública debate possível adesão de São Carlos ao programa Universaliza SP

Vereador Elton consegue recurso para a compra de próteses auditivas através do Deputado Marcos Pereira
MUTIRÃO:08h41 - 07 Nov 2025

Vereador Elton consegue recurso para a compra de próteses auditivas através do Deputado Marcos Pereira

Vereador Lineu Navarro pede informações sobre emendas de Eduardo Bolsonaro destinadas a São Carlos
Política18h14 - 06 Nov 2025

Vereador Lineu Navarro pede informações sobre emendas de Eduardo Bolsonaro destinadas a São Carlos

Altomani diz que pretende voltar à disputa eleitoral em 2028
Política18h11 - 06 Nov 2025

Altomani diz que pretende voltar à disputa eleitoral em 2028

Últimas Notícias