Netto Donato recebe o secretário de Estado de Turismo Roberto de Lucena

Netto e Lucena estiveram em reunião no quinto andar do Paço Municipal - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos recebeu na tarde desta terça-feira, 9, a visita do secretário de Estado de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, que veio ao município participar de pautas relacionadas ao turismo e a saúde e debater assuntos de interesse da administração municipal e do Governo do Estado.

Recebido pelo secretário municipal de Governo, Netto Donato, Lucena teve como primeira agenda em São Carlos uma visita ao Hospital Universitário (HU), instituição que foi contemplada com emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil de quando ele era deputado. Com o recurso, o hospital está adquirindo equipamentos para a realização de cirurgias oftalmológicas, auxiliando, assim, na redução da fila de espera do município. A solicitação foi feita pelo diretor do Departamento de Administração da Região 5 da Secretaria Municipal de Administração Regional, Valmir de Mattos (Gaúcho).

Depois, Netto e Lucena estiveram em reunião no quinto andar do Paço Municipal discutindo projetos da Prefeitura e o apoio do Governo do Estado para execução e, por fim, o secretário de Estado recebeu, no auditório do próprio Paço Municipal, o título de Cidadão Honorário de São Carlos, projeto de autoria do presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral.

Segundo o secretário de Governo, Netto Donato, o apoio de Lucena aos projetos da Prefeitura contribui para o incremento e o aprimoramento das políticas públicas do município. “Na gestão Airton Garcia, sempre tivemos um ótimo relacionamento com todos os entes da Federação e a visita do secretário de Estado demonstra mais uma vez que São Carlos tem as portas abertas. Quando deputado, o Lucena destinou verbas para a área de saúde de São Carlos e, por conta de sua nova função, também discutimos projetos relacionados ao turismo municipal”, disse Netto.

Na mesma linha, a secretária municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Danieli Favoretto, igualmente agradeceu a Lucena pela visita e pela oportunidade de apresentar demandas de São Carlos ao representante do Governo do Estado. “O secretário prontamente nos atendeu quanto a atenção em nosso pedido de concessão do MIT (Município de Interesse Turístico), que aguarda aprovação pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós recebemos, com alegria e satisfação, a informação de que ele irá nos ajudar neste projeto, pois essa classificação vai gerar investimentos do Governo, aumentando o nosso orçamento para o setor e promovendo o turismo em nossa cidade, gerando mais emprego e renda para a população”, ressalta Dani.

Roberto de Lucena destacou a parceria do Governo do Estado com a Prefeitura e reiterou seu comprometimento em apoiar o município para a obtenção do MIT. “São Carlos tem uma agenda bastante diversificada e interessante para o turismo e essa aproximação do Estado com o município certamente vai fazer com que toda a região ganhe. Quanto ao MIT, é de interesse do Governo do Estado que São Carlos esteja entre os municípios reconhecidos como de interesse turístico, por isso, nós vamos acompanhar a tramitação do projeto e, no que depender de nós, enquanto secretaria, apoiaremos o município para que se qualifique a receber este selo”, comenta Lucena.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral, reforça que o título de Cidadão Honorário a Lucena é uma justa homenagem concedida pelo Poder Legislativo. “A Câmara Municipal, por unanimidade, resolveu conceder o título de cidadão honorário a esse ilustre personagem que está realizando um bom trabalho como secretário estadual de Turismo e Viagens. Tenho certeza de que ele vai continuar nos ajudando e a entrega do título faz com que tenha uma obrigação maior com a cidade de São Carlos e nós estaremos cobrando para que mais investimentos, recursos e melhorias na questão do turismo venham para a cidade”, finaliza Marquinho.

Também acompanharam as agendas os secretários municipais da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Lucinha Garcia, de Administração Regional, Walcinyr Bragatto, a chefe de gabinete do prefeito, Andreia Ferrezini, o presidente da Progresso e Habitação de São Carlos (Prohab), Rodson Magno e os vereadores Dé Alvim, Elton Carvalho e Malabim.

Leia Também