Netto Donato confere as mudanças que serão realizadas na UBS Aracy com a reforma do prédio

Crédito: Divulgação

O secretário municipal de Governo, Netto Donato, acompanhado da diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial da Secretaria Municipal de Saúde, Crislaine Mestre, e do vereador Dé Alvim, visitou a Unidade Básica de Saúde (UBS) Cidade Aracy na manhã desta sexta-feira (23/06), local que passará por reforma estrutural a partir das próximas semanas.

A unidade faz parte do pacote de obras que a Prefeitura de São Carlos promoverá nos prédios de saúde oriundo da licitação na modalidade pregão eletrônico nº 11/2023, que, com uma ata de registro de preços, disponibilizou R$ 13.075.000,00 para contratar serviços de reforma e manutenção em 50 unidades de saúde por 12 meses.

O cronograma das unidades que receberão melhorias foi feito após um estudo promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme explica a diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial, Crislaine Mestre. “A partir da homologação da ata de registro de preços, verificamos quais unidades tinham mais necessidade de reforma no atual momento e uma delas é a UBS Aracy, onde faremos adequação de salas e nos fluxos da unidade, troca do telhado, da fiação e da internet”, disse Crislaine.

O vereador Dé Alvim lembrou que, somente nesta semana, esta é a segunda unidade de saúde no grande Cidade Aracy que contará com melhorias. “Depois que o prefeito Airton Garcia, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde e o secretário municipal de Governo, Netto Donato, viabilizou o início das obras na USF (Unidade de Saúde da Família) Vida Nova São Carlos, agora também teremos a reforma da UBS Aracy. É uma reforma muito importante, pois, apesar das várias Unidades de Saúde da Família na região, esta é a única UBS no grande Cidade Aracy com pediatra e ginecologistas”, ressalta o vereador.

Netto Donato, secretário municipal de Governo, destacou os benefícios da reforma. “A UBS Aracy dispõe de cinco médicos clínicos gerais, dois ginecologistas, um pediatra, equipe multiprofissional e três profissionais de odontologia que, somados, são responsáveis por realizar cerca de 600 atendimentos por dia. A reforma, um investimento de aproximadamente R$ 1 milhão, também é um desejo do prefeito Airton Garcia e proporcionará melhorias de acomodações à população e uma melhor estrutura de trabalho para os nossos servidores públicos municipais”, complementa Netto.

A previsão de início da reforma da UBS Aracy é de 15 dias. Os trabalhos serão divididos em duas etapas, de modo que os atendimentos não serão suspensos durante a execução das melhorias.

Também acompanharam a visita a secretária adjunta de Saúde, Luciana Caldeira e a chefe de seção do núcleo de saúde do grande Cidade Aracy, Fabiana Alvarez.

