Netto Donato busca soluções para a economia de São Carlos

Preocupado com a manutenção dos empregos em São Carlos, Netto Donato conversou com o Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi, sobre a saúde e economia do município, nesta quinta-feira, 23, na Capital paulista.

Na ocasião, foram abordadas as dificuldades enfrentadas por setores como academias, salões de cabeleireiro, bares e restaurantes, entre outros.

“Também falamos sobre as necessidades dos comerciantes e seus funcionários que estão sendo prejudicados pelo funcionamento do comércio em horário restrito”, acrescentou.

Conforme explicou, além de expor as dificuldades dos trabalhadores, Netto pediu uma atenção especial para salvar a economia de São Carlos sem ferir a legalidade ou colocar em risco a saúde da população.

