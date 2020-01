Na tribuna da Câmara, Malabim questiona atendimento na urgência/emergência da Santa Casa

Crédito: Divulgação

O vereador Malabim (PTB) em sua fala na tribuna da Câmara Municipal, durante a sessão ordinária realizada na tarde de terça-feira, 21, questionou um atendimento que aconteceu na urgência/emergência da Santa Casa, quando um paciente que possui plano de saúde teria utilizado o Samu e foi atendido preferencialmente na instituição filantrópica de São Carlos.

O parlamentar disse que foi até a Santa Casa acompanhado do secretário municipal de Saúde, Marcos Palermo para observar e buscar soluções para o ocorrido.

“Na Santa Casa observamos que o Samu foi acinado para um para um paciente que possui plano de saúde. A ambulância o levou para a Santa Casa e entrou para ser atendido na urgência/emergência por uma outra entrada. Enquanto isso as pessoas que não tem condições de pagar um plano de saúde ficaram na fila esperando para ser atendidas por 2h a 3h”, disse. “Enquanto isso, uma pessoa que tem plano, entra por outra porta e é atendida preferencialmente, sendo que ela tem a urgência/emergência do seu plano de saúde”, comentou.

Diante do problema, Malabim informou que irá se reunir com Palermo, com diretores da Santa Casa e a direção dos planos de saúde de São Carlos no intuito de não permitir que isso ocorra mais.

“Não é justo uma pessoa que paga o plano de saúde ser atendida na Santa Casa. O correto é na urgência/emergência do seu plano que afirmam ter um atendimento melhor, porque é pago, tira a vaga das pessoas que esperam por muito tempo pelo atendimento e que não tem condições de pagar tais planos. Tem que ver ainda a questão do faturamento desses planos dos pacientes que são atendidos na Santa Casa. Essa é uma briga nossa”, assegurou o parlamentar petebista.

