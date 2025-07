Moisés Lazarini toma posse como vereador no lugar de Leandro Guerreiro

Moisés e Lucão -

Nesta quinta-feira (3), o presidente da Câmara Municipal de São Carlos, vereador Lucão Fernandes (PP), deu posse a Moisés Lazarini, do PL, como vereador na Câmara Municipal. Moisés assume após a extinção do mandato do vereador Leandro Augusto do Amaral, conhecido como Leandro Guerreiro (PL), em decorrência de condenação criminal com trânsito em julgado.

Com base na Constituição Federal, no Decreto-Lei nº 201/1967, na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da Câmara Municipal, a extinção do mandato é consequência automática da suspensão dos direitos políticos e não depende de deliberação do plenário. Com a vacância oficializada, foi convocado o suplente de Leandro Guerreiro, o ex-vereador Moisés Lazarine (PL).

Para o presidente da Câmara, Lucão Fernandes (PP), o vereador Moisés Lazarini tem condições de fazer um trabalho importante em prol da comunidade, e colocou a sua presidência e toda a estrutura necessária para auxiliar o vereador. “Vamos colocar toda a estrutura da Câmara à disposição do vereador Moisés Lazarini, para que ele possa exercer plenamente o seu mandato”, concluiu Lucão.

