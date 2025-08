Moisés Lazarine toma posse como vereador e lê versículo da bíblia:"Deus tem controle sobre o tempo"

Vereador Moisés Lazarine assume o lugar deixa por Guerreiro -

O vereador Moisés Lazarine (PL) tomou posse na tarde desta terça-feira (5) em São Carlos. O vereador toma posse para o terceiro mandato no legislativo são-carlense.

Durante a posse, o vereador Moisés Lazarine fez um juramento de posse prometendo exercer, com dedicação e lealdade, o mandato que lhe foi confiado pelo povo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município.

Moisés Lazarine também prestou solidariedade ao ex-vereador Leandro Guerreiro que perdeu o mandato.

No discurso de posse, Lazarine afirmou que espera fazer um mandato em prol dos mais necessitado e em prol do interesse público e retribuir os votos daqueles eleitores que confiaram nele.

Além disso, Moisés leu um Versículo da Bíblia, Daniel 2.21, que Deus tem controle sobre tempo e as nações, estabelecendo Reis e removendo outros.

“Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade e estou aqui na câmara para cumprir uma missão servindo o povo”, ressaltou o vereador.

Moisés tomou posse na vaga do ex-vereador Leandro Guerreiro. Guerreiro teve o mandato extinto após anúncio do presidente da Câmara, Lucão Fernandes (PP). No ano passado, Leandro foi condenado em segunda instância, a 1 ano e 7 meses de prisão no regime semiaberto por injúria e difamação ao fazer charges de figuras públicas com termos pejorativos e de intolerância religiosa.

Histórico de mandatos

O vereador Moisés Lazarine já exerceu dois mandatos como vereador em São Carlos antes de assumir o atual.



Primeiro mandato (2017–2020) – eleito em 2016 com aproximadamente 1.209 votos, exercendo função parlamentar durante toda a 17ª legislatura .



Segundo mandato (2021–2024) – retornou à Câmara como primeiro suplente em janeiro de 2021, assumindo uma vaga após a exoneração de Paraná Filho, e ocupando a cadeira até o fim daquele período

