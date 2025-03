Newton Lima se reúne com o ministro Padilha em Brasília

Newton e Padilha - Crédito: divulgação

Em Brasília para uma série de atividades, o ex-prefeito Newton Lima esteve com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na quinta-feira (13). Padilha deverá visitar São Carlos na primeira quinzena de abril.

De acordo com Newton Lima, Padilha irá inaugurar o bloco administrativo do Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar) e visitar o Centro de Oncologia da Santa Casa.

O Bloco A do HU-UFSCar já está concluído para ser inaugurado. Ao todo, são 2,5 mil metros quadrados, com investimentos de R$ 8,9 milhões e que inclui área administrativa, auditório para 162 pessoas, centro de simulação em saúde para treinamento de alunos, médicos residentes e profissionais do HU e do SUS regional.

“Essa etapa das obras do HU-UFScar foi concluída graças aos esforços do governo do presidente Lula que liberou recursos na ordem de R$ 24 milhões pelo PAC”, lembrou Newton Lima. A expansão total do HU deve ocorrer em 2026. “Com essa expansão vamos, finalmente, saiu dos atuais 70 leitos e chegar aos 212 leitos que foram projetos durante o meu governo à frente da Prefeitura”, recordou.

Newton Lima disse ainda que o ministro Alexandre Padilha deverá retornar a São Carlos em outubro para entregar o setor de hemodiálise, cujas obras foram antecipadas para suprir, o mais rápido possível, a falta de vagas que existe atualmente no município.

Em um vídeo nas redes sociais gravado no Ministério da Saúde, o ex-prefeito fez questão de agradecer ao ministro Padilha e ao governo do presidente Lula pela atenção e empenho na liberação das verbas. Do HU-UFSCar. “Estou muito feliz como pai deste projeto de saber que em 2026 teremos o Hospital Universitário concluído com os 212 leitos. Obrigado ministro Padilha e obrigado presidente Lula”, registrou.

Santa Casa – Newton Lima disse ainda que a pedido do provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior, solicitou ao ministro uma visita ao Centro Oncológico. “O ministro irá ver de perto o acelerador linear destinado pelo governo do presidente Lula à Santa Casa e conhecer melhor o tratamento que estamos oferecendo aos pacientes”, frisou.

Em dezembro do ano passado, quando o Governo Federal autorizou a compra do equipamento, a Santa Casa distribuiu um texto para a imprensa em que agradeceu os esforços dos atores envolvidos. “A conquista foi possível graças ao apoio do ex-prefeito de São Carlos, Newton Lima, do Ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, da Ministra da Saúde, Nísia Trindade Lima, e do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva”.

