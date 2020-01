Ministra Damares prega união em visita e diz que São Carlos é prioridade em Brasília

Crédito: Divulgação

Resolver o quanto antes os problemas causados por duas enchentes que atingiram São Carlos nos primeiros dias de 2020. Esta foi a promessa da ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, que esteve neste sábado, 18, em São Carlos. Ela se reuniu com o prefeito Airton Garcia (PSB) na Prefeitura Municipal, percorreu o centro da cidade e fez uma visita ao Centro de Referência do Idoso, no Jardim Zavaglia.

Durante sua fala às autoridades, vereadores e políticos que se fizeram presente, Damares que é são-carlense, disse que considera a cidade a “mais bonita do Brasil e que ela manda no mundo”.

“É minha cidade, meu povo, minha casa. Passei o Natal aqui, com minha família”, disse, salientando, em entrevista coletiva que tem trabalhado muito desde que São Carlos foi atingida pelas enchentes e que uma força-tarefa composta por são-carlenses no alto escalão em Brasília buscam recursos que estão parados e não foram liberados. “Paralelamente o prefeito (Airton Garcia) esteve em Brasília com um pleito emergencial para que os problemas mais graves possam ser solucionados. Mas nossa ideia é resolver definitivamente as enchentes na cidade”, disse Damares salientando que Garcia não levou valores astronômicos. “Os recursos apresentados são considerados apenas o necessário e isso impressionou positivamente. Acredito que na semana que vem possa ser liberada alguma verba”, pontuou.

LIGAÇÃO IMPORTANTE

Em São Carlos, após a visita a Prefeitura e no trajeto para a visita ao novo Centro de Convivência do Idoso no Jardim Zavaglia, a ministra Damares recebeu um telefonema do ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas solicitando que o prefeito vá em Brasília para discutir a questão da obra do DNIT. “Esta reunião é na próxima semana e como a documentação e as certidões da Prefeitura estão em dia, tudo fica mais fácil”, alertou a ministra.

Em Brasília, há um processo no DNIT onde São Carlos reivindica uma verba de R$ 15 milhões para resolver os problemas que atingem a Praça Itália. A obra é a execução de um viaduto para a transposição da via férrea.

GABINETE DA CRISE

Indagada sobre o “gabinete da crise”, Damares disse que a ideia é que um técnico e um secretário municipal de São Carlos vá a Brasília e forme uma comissão e através de um mapeamento, conseguir acessar todos os recursos que estão parados em Brasília e que deverão ser encaminhados para a cidade.

“Queremos fazer isso de forma voluntária. Por amor. Sentar e resolver. Enfim, ver o que pode ser feito e quais valores a minha cidade tem direito”, observou, salientando que a denominação “gabinete da crise” foi o primeiro nome que veio a sua cabeça. “Poderia se amigos de São Carlos”, emendou.

BOLSONARO EM SÃO CARLOS

Outro ponto abordado por Damares é uma possível visita de Jair Bolsonaro a São Carlos. A ministra salientou que o presidente é do interior e além de conhecer, gosta da cidade.

“Não vou antecipar nada. Mas já fiz o convite e foi visto com muito bons olhos. Existe a perspectiva de que ele venha para fazer a entrega dos primeiros recursos ou até mesmo a inauguração de uma obra”.

NÚCLEO DO IDOSO

A secretária de Cidadania e Assistência Social de São Carlos, Graziela Solfa Marques entregou a ministra a solicitação de adesão da cidade ao programa Viver, destinado a inclusão digital dos idosos. “Já tínhamos feito uma primeira solicitação e agora pedimos uma atenção especial da ministra. O programa permite a inserção do idoso no mundo digital e solicitamos material para que possamos atender a demanda em São Carlos”, disse, salientando que a sua pasta tem parceria com a Fesc (Fundação Educacional São Carlos) e que este ano deverá atender até 350 idosos.

CONSELHO TUTELAR

A Secretaria Municipal Especial de Infância e Juventude, através do responsável pela pasta, Paulo Wilhelm de Carvalho solicitou a ministra a inclusão da cidade no programa Equipagem que consiste basicamente em computadores e viaturas novas. “As que temos em São Carlos estão defasadas e seria importante renovar a frota. Como na cidade há dois conselhos, solicitamos dois kits do Equipagem”, informou o secretário.

