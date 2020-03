Mesa diretora da Câmara se reunirá para adotar medidas preventivas quanto ao Coronavírus

Crédito: Divulgação

A assessoria de imprensa da Câmara Municipal emitiu um comunicado na noite deste domingo, 15, informando que a mesa diretora irá se reunir nesta segunda-feira, 16, a partir das 9h30, para deliberar sobre medidas a serem adotadas no âmbito legislativo como forma de prevenção ao novo coronavírus.

A íntegra do comunicado é o seguinte:

“A Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Carlos realizará uma reunião nesta segunda-feira, 16, às 9h30, para deliberar sobre medidas a serem tomadas no âmbito do Legislativo como forma de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19).

Tendo em vista o Decreto 115 da Prefeitura Municipal, determinando a suspensão pelo prazo de 10 dias de eventos municipais, e decisões similares de casas legislativas - como as da capital paulista e de municípios de nossa região - a Câmara Municipal avaliará o procedimento emergencial a ser adotado para por conta do possível risco de transmissão do novo coronavirus.

Após a reunião a Assessoria de Imprensa da Casa comunicará a todos os órgãos de Imprensa sobre a deliberação tomada”.

