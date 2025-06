MDB Mulher de São Carlos realiza convenção e reconduz Rosângela Almeida à liderança

Crédito: divulgação

O MDB Mulher de São Carlos promoveu, neste domingo (8), sua convenção municipal, integrando a programação oficial da Convenção do Diretório Municipal do MDB. O evento, realizado no plenário da Câmara Municipal, marcou a eleição da nova Comissão Executiva do núcleo feminino para o biênio 2025–2027.

Reconhecida por sua trajetória na promoção da participação feminina na política, Rosângela Ribeiro de Almeida foi reconduzida ao cargo de Secretária Especial do MDB Mulher. A eleição, realizada por chapa única, foi aprovada por unanimidade pelos 45 membros votantes, refletindo a unidade e o compromisso democrático do partido na cidade.

A convenção reuniu lideranças femininas, representantes de núcleos temáticos, parlamentares e autoridades locais, fortalecendo o MDB Mulher como espaço de articulação política, formação de base e construção de novas lideranças.

“Seguimos comprometidas com a ampliação da presença feminina nos espaços de decisão. O MDB Mulher continuará incentivando, formando e apoiando mulheres para que estejam onde as decisões são tomadas”, afirmou Rosângela durante seu discurso.

O presidente eleito do Diretório Municipal, Edson Ferraz, destacou o papel estratégico do núcleo. “Rosângela é uma liderança consolidada e representa com firmeza os ideais de igualdade, diálogo e inclusão que o MDB defende. O MDB Mulher é essencial para o futuro do partido em São Carlos”, declarou.

Com a nova Comissão Executiva eleita, o MDB São Carlos reforça seu compromisso com o fortalecimento da atuação partidária, com foco na formação política, mobilização da militância e valorização da diversidade nos espaços de poder.

