Máscaras inapropriadas, aumento nos casos de dengue e falta de contratação de profissionais; vereador Elton critica e cobra Prefeitura

Crédito: Divulgação

O vereador Elton Carvalho (Republicanos) realizou uma transmissão ao vivo em seu perfil no facebook, questionando a Prefeitura sobre a qualidade das máscaras entregue aos servidores da saúde por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com o vereador, nas próprias instruções de uso da máscara PFF2, no item 6, é recomendada a troca do respirador após o expediente. No entanto, a Secretaria orientou que os servidores fizessem uso do EPI por um prazo de quinze dias durante todo o expediente.

“Farei uma solicitação formal à Secretaria para que eles garantam a qualidade e eficácia do material promovendo de fato a proteção dos servidores que atuam na linha de frente no combate ao coronavirus”, afirmou Elton.

Um outro assunto destacado pelo parlamentar durante a transmissão do vídeo foi a questão da grande quantidade de casos de dengue confirmados na cidade.

“A saúde é uma pasta complexa que necessita de muito planejamento e organização. Claro que a pandemia Covid-19 exige e muito da estrutura, mas chegamos ao registro de 145 casos positivos de dengue. Dengue mata. O que está sendo feito neste quesito? Qual foi o planejamento preventivo feito pela Secretaria?”, indagou.

Finalizando, Elton questionou o funcionamento parcial da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas.

“Eu acho engraçado que para a contratação de pessoas aprovadas em concurso, a Secretaria afirma não ter possibilidade por causa da pandemia. No entanto, nota-se que para nomear cargos de confiança é possível”, ironizou. “É só ler o diário oficial do município que é possível ver pai pedindo exoneração de cargo para concorrer às eleições, filho assumindo, ai temos pessoal, a tramitação é possível. Lamentável. A barganha política é nítida, nomeações por acordos políticos não pautada em competências e habilidades para exercício do cargo”, finalizou.

