Márcio França recebe comitiva são-carlense em Brasília

Crédito: Divulgação

A comitiva composta por agentes da Prefeitura de São Carlos, que se encontra em Brasília para um período de reuniões sobre assuntos de interesse do município, foi recebida na tarde desta terça-feira, 28, pelo ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, para debater o potencial aeronáutico de São Carlos e viabilizar parcerias neste segmento.

Durante a reunião com França, o secretário municipal de Governo, Netto Donato, lembrou de produtos e serviços disponíveis em São Carlos como os dirigíveis da empresa Airship do Brasil e os drones da Xmobots. Além disso, pediu apoio e recursos para a reabertura do “Museu Asas de um Sonho”, assunto em que o ministro de imediato colocou o secretário Netto Donato em contato com o presidente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Rogério Amado Barzellay.

Conforme o ministro Márcio França, a infraestrutura de São Carlos quanto a alguns aspectos credencia a cidade para a realização de determinadas parcerias e convênios com o Governo Federal. “São Carlos tem uma característica, que é abrigar uma empresa muito grande de dirigíveis, a única no Brasil, e um museu de aviação que queremos criar uma parceria entre Infraero, Prefeitura de São Carlos e a Associação Asas de um Sonho. Estamos tentando juntar essas partes e esperamos que possa dar certo”, destaca França.

Netto Donato, secretário municipal de Governo, saiu satisfeito do encontro e espera por novidades positivas em breve. “Agradeço ao ministro pelo atendimento, em nome do prefeito Airton Garcia, e tenho a certeza de que estas coisas boas para São Carlos vão agradar muito a população e a região. Colocamos a retomada do Museu pela questão turística, também lembramos do nosso aeroporto Mário Pereira Lopes e do estudo para a implantação de voos comerciais ou de cargas”, disse Netto.

Participaram também da reunião os secretários municipais de Educação, Roselei Françoso, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Nino Mengatti, e de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini.

Leia Também