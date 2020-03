Malabim visita Cemei no Novo Mundo e faz pedidos de urgência na área de segurança pública

Pais que possuem filhos no Cemei do Parque Novo Mundo estão temerosos e pedem providências - Crédito: Divulgação

Preocupado com o bem-estar de alunos, pais e direção da escola, o vereador Malabim (PTB) visitou na manhã desta segunda-feira, 2, o Cemei Profa. Regina Ap. Lima Melchiades, no Parque Novo Mundo. Uma expressiva pauta de reivindicações foi feita ao parlamentar, todas voltadas para a questão de segurança pública.

“Eu fui até aquela instituição de ensino a pedido dos pais e da direção que estão desconfortáveis quanto a questão de segurança”, disse Malabim que pontuou os problemas. “São demandas urgentes”, pontuou.

Um deles é o muro da escola que, em boa parte tem apenas um metro de altura e crianças podem escalá-lo e ter acesso a um terreno baldio. “Sem contar que pessoas suspeitas podem ter acesso facilmente à escola”, disse, salientando que há locais que blocos de concreto estão se soltando. “Pode inclusive acontecer um acidente”, alertou. “É necessário que ele seja alto”.

Outro problema é com relação a falta de uma grade em frente ao Cemei. Segundo Malabim, a parte administrativa trabalha com as janelas fechadas, uma vez que qualquer pessoa pode ver o que os funcionários fazem. “Sem contar que não há qualquer alarme”, emendou.

“O Parque Novo Mundo é um bairro calmo, mas há sempre o receio quanto a segurança e vamos entrar com pedido para que tudo seja feito rapidamente”, disse o vereador. “Ali estudam crianças de 4 meses a seis anos”, esclareceu.

RECREAÇÃO

Malabim também elencou problemas que atingem as crianças até 12 anos que fazem recreação. Lá não há espaço para quadra, mas os alunos realizam atividades em um cimentado. “Durante a tarde eles sofrem com o sol ou chuva. Então há necessidade de uma cobertura”, afirmou. “Necessário ainda trocar a areia que é velha”.

AMPLIAÇÃO

Por fim Malabim disse que os pais realizaram um abaixo assinado para que o Cemei seja ampliado, uma vez que algumas fases deixaram de ter o período integral e muitas mães são obrigadas a ir até o Cidade Aracy para deixarem seus filhos. “Elas trabalham e necessitam ter a vida facilitada. Por isso vamos trabalhar para que isso ocorra também”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também