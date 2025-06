Lucão Fernandes sobre Guerreiro: "Teremos que ler e cumprir o que for determinado pela Justiça "

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Presidente da Câmara Lucão Fernandes - Crédito: SCA

O presidente da Câmara Municipal de São Carlos, vereador Lucão Fernandes, comentou nesta terça-feira (17) sobre a possível perda de mandato do vereador Leandro Guerreiro.



Segundo Lucão, até o momento a Câmara não foi notificada oficialmente pela Justiça. “Ainda não chegou nenhuma notificação judicial. Quando chegar, teremos que ler e cumprir o que for determinado, o que pode incluir o desligamento do vereador Leandro Guerreiro”, explicou.



Questionado sobre o sentimento em relação à situação, o presidente afirmou que o momento é delicado. “A gente não gosta dessas coisas. A gente quer desempenhar nosso trabalho aqui da melhor forma possível, sempre focando na população”, disse.

Leia Também