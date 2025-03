Lucão destina R$ 260 mil para a ampliação do teste do Pezinho na Rede Municipal de São Carlos

Teste do pezinho - Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, recebeu em seu gabinete o secretário de Saúde de São Carlos, Leandro Pilha, e a diretora da Vigilância em Saúde, Denise Martins. Na oportunidade, Lucão anunciou uma emenda de R$ 260 mil para a implantação de um teste do pezinho mais amplo na rede municipal e que permitirá a detecção de outras doenças. O Teste do Pezinho é utilizado para a prevenção e diagnóstico precoce de seis doenças: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, síndromes falciformes, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. Com essa emenda de Lucão, o teste diagnosticará mais quatro patologias: deficiência de G6PD, galactosemia, leucinose e toxoplasmose congênita. Esta última, por exemplo, pode evitar casos de cegueira quando identificada precocemente.

“Estamos destinando essa emenda para que o sistema municipal de saúde seja ainda mais capacitado para atender os usuários. Quando o assunto são crianças e recém-nascidos, temos a obrigação de colaborar”, afirmou Lucão.

O secretário de Saúde de São Carlos, Leandro Pilha, destacou a importância da emenda de R$ 260 mil destinada pelo presidente da Câmara, Lucão Fernandes, para ampliar o Teste do Pezinho na rede municipal. Ele também ressaltou que, por meio do vereador, o município receberá R$ 1,5 milhão para a reforma da UPA Santa Felícia e custeio de outras demandas da saúde até o final do ano. Pilha enfatizou que a ampliação do teste permitirá a detecção precoce de doenças genéticas e infecciosas, garantindo um tratamento adequado e beneficiando a saúde dos recém-nascidos e da sociedade como um todo.

A diretora de Vigilância em Saúde da Prefeitura de São Carlos, Denise Martins, destacou a importância da aquisição do Teste do Pezinho Mais para o município. Atualmente, a cidade realiza apenas a versão básica do exame, oferecida pelo SUS. Com a nova ampliação, será possível detectar um maior número de doenças, permitindo um diagnóstico precoce e o início do tratamento em tempo oportuno, evitando sequelas irreversíveis, como a deficiência intelectual. Denise ressaltou que a novidade representa um grande avanço para a saúde dos recém-nascidos no município.

