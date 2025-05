Lobbe Neto passa a controlar PSD em São Carlos

O ex-deputado Lobbe Neto - Crédito: SCA

O ex-deputado estadual Lobbe Neto ingressou no PSD e deve passar a controlar o partido, inclusive assumindo a presidência da Comissão Provisória da sigla. Ele deixou o PSDB e deve ser candidato a deputado estadual ou a deputado federal nas eleições do próximo ano.

Desta forma, o PSD, que nas eleições de 2024 indicou Marcos Martinelli como candidato a vice-prefeito na chapa de Newton Lima (PT), agora deve passar a apoiar e integrar o governo do prefeito Netto Donato (PP), provavelmente com nomes na equipe do governo municipal.

O PSD, que era comandado até 2023 pelo ex-prefeito Dagnone de Melo, foi transferido para o professor Marcos Martinelli porque o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab decidiu apoiar o petista Newton. Durante a campanha eleitoral, Kassab pediu votos para Newton enquanto o governador Tarcísio de Freitas, de quem Kassab é secretário de Governo, criticava o PT e solicitava que o eleitor são-carlense elegesse Netto.

Abaixo a nota divulgada pelo atual presidente do PSD, Marcos Martinelli

Nota à Imprensa

O Partido Social Democrático (PSD) está em pleno processo de articulação com vistas às eleições de 2026, buscando construir alianças estratégicas que ampliem sua representatividade na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O partido também conta com importantes nomes para as eleições majoritárias.

Esse movimento, conduzido em alto nível, naturalmente implica mudanças em municípios considerados estratégicos, como é o caso de São Carlos.

Tenho acompanhado de perto essa transição e mantido diálogo constante com as lideranças estaduais do partido. A chegada de novos quadros, oriundos do PSDB, representa mais um passo acertado do presidente Gilberto Kassab, cuja habilidade tem sido fundamental para o fortalecimento da legenda.

Após conquistar, nas últimas eleições, um número recorde de mandatos em todo o país, o PSD se prepara para desempenhar um papel de protagonismo em 2026.

Damos as boas-vindas aos novos integrantes e desejamos a eles o mesmo sucesso que tivemos até aqui.

De nossa parte, a Comissão Provisória (2024–2025) do PSD São Carlos, seus apoiadores e ex-candidatos, atuaram com transparência e em alto nível nas últimas eleições. Agora, é o momento de promover uma transição democrática do comando da sigla em âmbito local, com calma e serenidade.

Por fim, agradecemos aos milhares de eleitores que se identificaram com nossos ideais social-democratas.

