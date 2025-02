Lobbe Neto: "Para a democracia, uma eleição com segundo turno é algo fundamental"

O ex-deputado Lobbe Neto: "infelizmente, voo comercial regular em São Carlos não dá certo por falta de demanda" - Crédito: SCA

Muitos esperavam que Lobbe Neto fosse, um dia, prefeito de São Carlos. Ele esteve próximo disso três vezes. Primeiro quando foi eleito vice-prefeito em 1983 na chapa do prefeito Dagnone de Melo. Depois quando concorreu ao cargo de prefeito em 1988 e 1996.



Nos últimos tempos, fora do parlamento, onde ficou quase 40 anos, ele prestou consultorias a empresas e também aproveitou para se dedicar à família e viajar mais. Na última quinta-feira, Lobbe concedeu entrevista ao SÃO CARLOS AGORA e falou da razão de ter dado poucas entrevistas nos últimos tempos. Veja entrevista completa neste link.



“Estou fora do parlamento e fora da política e não tem muito assunto. Ninguém vai perguntar se o meu neto está bem. Deixei o parlamento em 2018 e até hoje São Carlos está colhendo frutos das sementes que plantei quando era deputado estadual. O eleitor nos quis no parlamento e acabei deixando de concorrer a prefeito. Eu estava bem no parlamento e fiz a opção de deixar o Poder Executivo de lado. A maioria dos parlamentares fazer a opção de ir para o Executivo, como Duarte Nogueira e Ricardo Silva em Ribeirão Preto, mas não foi meu caso”, destaca o ex-deputado.



DESCARTANDO CANDIDATURA A PREFEITO -Lobbe acredita que seu tempo para ser prefeito de São Carlos passou enquanto ele atuava como deputado estadual e federal de 1987 a 2018, um período de 31 anos. “Passou o momento. Nesta última disputa tive convites para prefeito e acreditei que o Netto teria mais condições que eu. Achei melhor não disputar e apenas apoiá-lo”, destaca ele.

Para mim a vitória do Netto não foi surpresa, não! Ele tinha o apoio de muitos partidos e de muitas lideranças. Lobbe descartou a possibilidade de ser candidato a prefeito de São Carlos. A última vez que ele concorreu ao cargo foi em 1996. “Não, acho que até agora até facilitou, pois vamos ter dois turnos. Termos dois turnos é ótimo, pois a maioria vença. Antes, com 30 a 32% você poderia ser eleito com praticamente 70% contra. Aí você ganha com a maioria. Dois turnos, para a democracia é essencial. Para o Executivo está na hora de os mais jovens assumirem”, comentou ele.



NO LUGAR CERTO NA HORA CERTA -Para o ex-parlamentar, Netto estava no lugar certo na hora certa. “O Netto tinha ficado em segundo lugar duas vezes e o povo entendeu que era a vez dele, entendeu que era a hora de testá-lo como prefeito. O eleitor analisa naquele momento qual é o melhor candidato”, comenta.

Antonio Adolpho Lobbe Netto nasceu em São Paulo, SP em 18/06/1957. Ele é biomédico e foi o mais jovem constituinte paulista. Foi vice-prefeito de São Carlos 1983/1987; deputado estadual em quatro vezes, 1987/1991; 1991/1995; 1995/1999 e 1999/2003, pelo PMDB. Foi presidente da Comissão de Meio Ambiente; fez parte da Comissão de Ordem Econômica e Social da Constituinte. Secretário de Estado do Trabalho e Promoção Social de São Paulo, 1991/1992, governo Fleury.

Deputado federal 2003/2007 e 2007/2011, pelo PSDB. Foi eleito à Constituinte com 38.404, com base eleitoral em São Carlos. Participou, durante os trabalhos constituintes, como membro efetivo da Comissão da Ordem Econômica e Social e suplente das comissões de Finanças e Orçamento e de Sistematização.



Em 2013, foi candidato novamente e tornou-se segundo suplente, o que lhe deu a oportunidade se assumir a Câmara Federal pela terceira vez, sendo o único representante da Região Central do Estado de São Paulo e do município de São Carlos e região. Lobbe Neto esteve presidente do Cepam, no período de 2011 a 2014.



VOOS COMERCIAIS - Com relação a voos comerciais no Aeroporto Internacional Mario Pereira Lopes, de São Carlos, ele afirma que mesmo com todo o potencial da cidade, por fatores logísticos, geográficos e econômico, ainda não há demanda. “Se tiver voos têm que ser para vários destinos e não voos só São Carlos – São Paulo ou só São Paulo – Campinas. São Carlos tem um detalhe, pois é uma cidade que não fica muito próximo de São Paulo, mas também não fica muito longe e às vezes compensa ainda ir de automóvel, já que você tem que chegar no aeroporto uma hora antes. Quando tínhamos os voos da Ocean Air, muita gente que poderia viajar daqui para Brasília não usavam. Assim, esta questão dos voos em linhas comerciais regulares acabam não dando certo por falta de demanda em São Carlos”, revela.



CANDIDATO EM 2026? – Lobbe não confirma que será candidato a deputado estadual em 2026, mas também não descarta a possibilidade. ” Muitos amigos estão me convidado para ir para vários partidos, deixando o PSDB. A princípio não é para disputar nada, mas sim para ajudar São Carlos. Pensamos em fazer um deputado estadual, se der para fazer um deputado federal, melhor ainda. São Carlos tem um potencial muito grande, tanto no número de eleitores como em potencial econômico. Fiquei muitos anos no parlamento e depois tivemos o Airton Garcia e o Julio Cesar durante um curto período. Não fizemos mais cadeiras enquanto Araraquara fez duas cadeiras. É difícil termos mais de80 mil votos para um candidato. É preciso uma união muito grande”, comenta.



SEGUNDO TURNO – O ex-deputado Lobbe é um entusiasta da criação do segundo turno nas eleições municipais de 2028, quando São Carlos com certeza ultrapassará a marca de 200 mil eleitores. Segundo ele, o segundo turno é algo fundamental para a democracia. “Até as eleições do ano passado era possível se ganhar uma eleição com apenas 30% dos votos, com 70% contra, então não era a escolha da maioria. Com o segundo turno, o eleito terá que, obrigatoriamente, ter a votação da maioria”, ressalta ele.



ADVERSÁRIOS – Segundo Lobbe Neto, Newton Lima tem pontos positivos e negativos a se ressaltar. O ex-deputado afirma que o petista fez um primeiro mandato muito bom, mas um segundo mandato desastroso. “Ele arrombou as contas da cidade, deixando dívidas para o seu sucessor, Oswaldo Barba e para o Paulo Altomani”, critica Lobbe. Com relação a Mário Casal (NOVO), Lobbe afirmou que como é uma liderança jovem ainda poderá tentar concorrer outras vezes.





