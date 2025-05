Lineu homenageia setor de Enfermagem e também destaca a Luta Antimanicomial

“Faço questão de homenagear os Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem”, disse Lineu na tribuna da Câmara - Crédito: Divulgação

O vereador Lineu Navarro (PT) na sessão da Câmara desta terça-feira, 22, tratou do Dia Internacional da Enfermagem e da Luta Antimanicomial.

O Dia Internacional da Enfermagem, comemorado no dia 12 de maio, foi instituído em 1974 pelo Conselho Internacional de Enfermeiros, data de nascimento de Florence Nightingale, considerada a “mãe da enfermagem moderna. Também no dia 20 de maio é comemorado o Dia do Técnico e do Auxiliar de Enfermagem, como homenagem a Anna Nery, primeira enfermeira voluntária do Brasil.

“Faço questão de homenagear os Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem pelo papel fundamental que possuem dentro dos sistemas de saúde, seja no SUS, no privado ou no filantrópico. No enfrentamento à pandemia do Covid-19 estavam à frente no processo de acolhimento e tratamento das pessoas, comprometendo as suas próprias vidas. Pelo trabalho extenuante que exercem, defendemos a jornada de 30 horas de trabalho semanal, sem redução de salários, para os trabalhadores da Enfermagem”, destacou Lineu.

Luta antimanicomial

Lineu também aprovou moção pela passagem do Dia Nacional da Luta Antimanicomial, comemorado no dia 18 de maio, data de reflexão e renovação da luta pela desinstitucionalização da assistência em Saúde Mental e a garantia dos direitos das pessoas em sofrimento mental.

“Nossa luta é para que voltemos a ter uma Rede de Atenção Psicossocial no município, com a Política de Saúde Mental exercida a partir das Unidades Básicas de Saúde e das Unidades de Saúde da Família, espalhada pelos territórios, articulada com os CAPS, com a Atenção Especializada e com a Residência Terapêutica. E o CAPS Álcool e Drogas, localizado na entrada do bairro Romeu Santini, tem que funcionar por 24 horas”, destacou o vereador Lineu.

Esta data marca o início do Movimento Antimanicomial no Brasil, que busca um tratamento humanizado e inclusivo e de combate ao estigma social. Em vez do isolamento em manicômios, como acontecia há 40, 50 anos atrás, a liberdade é o pressuposto do tratamento e recuperação dos usuários da Saúde Mental. “A Saúde Mental precisa ser fortalecida dentro do SUS, com mais recursos, programas e profissionais”.

