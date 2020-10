Licitação do transporte público: prorrogado prazo para manifestações

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito realizou na última terça-feira (06/10), a segunda pública necessária para o procedimento licitatório do transporte público coletivo. Desta vez participaram pelas plataformas digitais 344 pessoas, sendo 236 pela página da Câmara Municipal de São Carlos, 77 pelo Facebook, 15 pelo Youtube e 16 pelo Google Meet. A audiência também foi transmitida pelo Canal 8 da NET. A primeira audiência, realizada em 15 de setembro, teve a participação de 400 pessoas.

“Após essa segunda audiência entendemos que era necessário reabrir o canal de manifestação, prorrogando o prazo até o próximo dia 13 de outubro às 18h. Portanto quem não participou das audiências ainda pode nos enviar sugestões para melhorias no transporte público coletivo pelo site http://audienciatransporte.saocarlos.sp.gov.br/. Também lembramos que as duas audiências estão disponíveis para as pessoas assistirem no Facebook e no YouTube da Câmara Municipal, e no site da Prefeitura de São Carlos” ressalta a secretária.

Por escrito as manifestações devem ser entregues na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, localizada na rua Nove de Julho, nº 1.420, no centro. O horário de atendimento é das 9h às 15h, exceto feriados.

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail transporte@saocarlos.sp.gov.br.

