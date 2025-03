Lei de autoria do vereador Bruno Zancheta que garante direito a acompanhante para pessoas com deficiÃªncia em hospitais estÃ¡ em vigor

Crédito: Divulgação

A presença de um acompanhante para todas as pessoas com deficiência que passarem por hospitais públicos ou privados de São Carlos está garantida, como uma lei municipal. A medida, de autoria do vereador Bruno Zancheta (Republicanos), aprovada pela Câmara Municipal, foi sancionada pelo prefeito Netto Donato e já está em vigor.

Para o autor da lei, essa medida representa um avanço significativo na inclusão e no respeito às necessidades das pessoas com deficiência. “Esse é um compromisso do nosso mandato: lutar por uma cidade mais acessível e justa para todos. A presença de um acompanhante pode fazer toda a diferença no atendimento hospitalar, garantindo mais tranquilidade e acolhimento. Agradeço à Câmara pela aprovação e ao prefeito Netto Donato pela sensibilidade em sancionar essa lei tão importante.”

Essa é a primeira lei aprovada no segundo mandato do parlamentar em 2025, demonstrando seu compromisso com políticas públicas que fazem a diferença na vida da população. Ele Preside a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência do legislativo.

