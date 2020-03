Crédito: Arquivo/SCA

Policiais da Força Tática detiveram por volta das 21h30 desta terça-feira, 17, R.J.S., 21 anos, acusado de tentar assaltar um pedestre na região do Tiro de Guerra.

Com as características do criminoso, os PMs iniciaram diligências e no cruzamento das ruas Padre Teixeira com a Dona Alexandrina, abordaram o suspeito que foi reconhecido pela vítima.

Encaminhado ao plantão, R.J.S. confessou o crime e foi posteriormente recolhido ao Centro de Triagem.

