Juventude do PT São Carlos se organiza e é elevada ao patamar de setorial

Crédito: Divulgação

A Juventude do Partido dos Trabalhadores de São Carlos (JPT) tem se estruturado interna e externamente mesmo em tempos de pandemia da Covid-19. Apesar de algumas limitações decorrentes das normas sanitárias para controle do novo coronavírus, a organização não se retraiu em suas atividades e se reorganiza, tendo em vista a ampliação dos debates com a juventude municipal.

Mais recentemente, a novidade ficou por conta da elevação da JPT ao patamar de setorial, regressando a um nível que não ocupava desde 2012, o que representa, em estatuto, o reconhecimento oficial do órgão pela Direção Municipal, Estadual e Nacional do PT.

Assim, a JPT passa também a ter mais direitos e deveres, elevando os debates e resoluções com a juventude são-carlense a um conceito sugestivo quanto às ações do Partido dos Trabalhadores na cidade.

Segundo o secretário Murilo Locatti, à frente da organização desde o final de 2019, a transformação em setorial representa um avanço significativo não só para a juventude, mas também para a implementação de políticas no município de São Carlos como um todo, haja vista que seus filiados e simpatizantes serão reinseridos, de maneira setorizada, nas discussões pertinentes à Capital do Conhecimento.

“A juventude precisa voltar a fazer parte da narrativa municipal. Precisa ser ouvida. Hoje, consideramos que há uma política para inglês ver, pois a juventude não faz parte dos debates institucionais que ocorrem na cidade. É preciso recolocar o jovem na discussão e ouvir seus anseios e suas demandas”, disse o secretário.

Locatti aproveita para convidar a todas e todos para contribuir com a consolidação da JPT nesta nova etapa. O próximo passo é o debate para a construção de um estatuto municipal da setorial, a ser definido em assembleia, com participação de filiados de até 29 anos de idade.

NAS REDES SOCIAIS

Pela internet, também é possível acompanhar a JPT, bem como enviar sugestões e dúvidas, pela página do Facebook: https://www.facebook.com/jptsaocarlos/

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também