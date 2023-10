Jockey Club recebe recapeamento com recursos conquistados por Elton Carvalho

SIGA O SCA NO

17 Out 2023 - 09h57

17 Out 2023 - 09h57 Por Redação

Crédito: Divulgação

O bairro Jockey Club recebe nesta semana uma nova frente de recapeamento. A pedido do vereador Elton Carvalho (Republicanos) o deputado federal Marcos Pereira destinou R$ 500 mil, contando com uma contrapartida da prefeitura de R$ 200 mil, totalizando R$ 700 mil investidos no bairro.

As ruas que estão recebendo melhorias são: Rio Tietê, Rio Quilombo, Rio Araguaia, Rio Tocantins, Rio Branco, Rio Paraná, Rio Uruguai e Rio Mogi Guaçu.

“Fico muito contente em poder retribuir à população do Jockey Clube toda confiança e credibilidade que depositaram desde o início da minha trajetória na Câmara. Sem eles, eu não estaria aqui. Agradeço imensamente ao deputado federal Marcos Pereira por destinar meio milhão para melhorias na infraestrutura do bairro e ao prefeito Airton Garcia pela contrapartida e por nos dar todo o suporte”, destacou Elton.

