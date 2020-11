João Dória libera R$ 10 milhões para obras emergenciais em São Carlos

Crédito: Divulgação

O governador João Dória (PSDB) liberou na tarde desta sexta-feira, 27, R$ 10 milhões que serão destinados para obras emergenciais, após os estragos causados pelo temporal que caiu sobre São Carlos no final da tarde desta quinta-feira, 26.

O prefeito municipal de São Carlos, Airton Garcis (PSL) acompanhado de autoridades, se reuniu com o governador no Palácio do Bandeirantes no início da tarde, quando foi feito o anúncio oficial. Os recursos serão destinados para obras contra as enchentes na Rotatória do Cristo.

“Inicialmente me solidarizo com a população, devido aos estragos causados pela chuva. Mas fico satisfeito ao saber que nenhuma vida humana foi ceifada. Hoje, no Palácio dos Bandeirantes anuncio que vamos cooperar para as obras emergenciais e destinar recursos para início imediato de várias obras e iremos acompanhar outras demandas. Espero sinceramente que o Governo Federal também colabore”, disse Dória.

Ao final, Garcia mostrou sua gratidão. “Agradeço ao governador. Na verdade, não sou eu que agradeço e sim toda a população da cidade”, sintetizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também