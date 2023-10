Instituto Coragem recebe recursos destinados por Elton Carvalho

Crédito: Divulgação

O vereador Elton Carvalho (Republicanos) destinou recursos ao Instituto Coragem, iniciativa da Paróquia São Nicolau de Flüe. O projeto atende crianças com Transtornos de Espectro Autista (TEA) e também dá suporte a seus familiares, sendo gratuito e aberto à toda comunidade.

O parlamentar destaca a relevância social e inclusiva do projeto idealizado pelo Padre Robson e muito bem conduzido pela equipe do Instituto: “Fico contente em apoiar um projeto tão humanizado, inclusivo e conduzido com excelência pelo Padre Robson e sua equipe. Precisamos de um olhar mais atento ao TEA e desenvolver cada vez mais políticas públicas em nossa cidade. Agradeço em especial à Marli Moretti por confiar esta demanda ao nosso gabinete, pois mais uma vez foi através dela que tomamos conhecimento do projeto e pudemos apoiá-lo”, destacou.

“Eu, como vice-presidente do Instituto Coragem e coordenadora do projeto de atendimentos a pessoas com TEA, quero agradecer ao vereador Elton Carvalho, por destinar recursos para esse projeto inovador”, disse Marli. “Vamos trazer profissionais capacitados e oferecer um treinamento para pais e cuidadores de pessoas com autismo, através de estratégias e programas que poderão ser individualizados de acordo com as necessidades específicas de cada família. Devido ao crescente número de indivíduos com TEA e das grandes filas de espera por atendimento nas instituições do nosso município, faz-se necessário e urgente que as famílias aprendam estratégias de apoio para ajudarem seus filhos a lidarem com os desafios diários”, finalizou.

O Padre Robson Caramano agradeceu ao parlamentar pelo apoio e convidou a toda a população, em especial famílias com casos de TEA, para conhecer o Instituto Coragem, localizado na Rua Pedro Raimundo, nº 31 – Vila Carmem. Os atendimentos são realizados através do telefone (16) 99719-5549 e do e-mail contato@institutocoragem.org.br.

Leia Também