Iluminação no Portal do Vale atende pedido do Vereador Bruno Zancheta

O vereador Bruno Zancheta (PL) celebrou a implantação da iluminação na Rua 3 no Portal do Vale localizado no Distrito de Água Vermelha.

Ele frisou que os moradores lutavam há quase 10 anos por essa iluminação e por intermédio do seu mandato essa demanda foi equacionada.

Bruno Zancheta destacou: “Os moradores da Rua 3 do Portal do Vale nos procuraram relatando a dificuldade da implantação dessa iluminação, principalmente da Rua 3, que era a única que ainda não possuía iluminação. Gostaria de agradecer a Prefeitura Municipal, especialmente a Secretaria de Serviços Públicos pela sensibilidade e por aceitar nosso pedido, tornando o local mais seguro. Quando unimos força as coisas acontecem”, finalizou o parlamentar.

