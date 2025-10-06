Há um ano, Netto Donato era eleito prefeito de São Carlos com a maior votação da história da cidade

O prefeito eleito de São Carlos, Netto Donato - Crédito: divulgação

Há exatamente um ano, em uma eleição marcada pela forte polarização política, Netto Donato (PP) foi eleito prefeito de São Carlos, superando o ex-prefeito Newton Lima (PT) e o candidato Mario Casale (Novo).

Netto conquistou 68.178 votos (53,54%), contra 50.749 votos (39,85%) de Newton Lima. Mario Casale ficou em terceiro, com 8.413 votos (6,61%).

Maior votação da história de São Carlos

A vitória de Netto Donato entrou para a história das eleições são-carlenses. Aos 43 anos, ele se tornou o prefeito mais votado da cidade desde 1947, superando a marca de Paulo Altomani (PSDB), eleito em 2012 com 61.823 votos.

Antes disso, os recordes de votos pertenciam a Airton Garcia, que venceu em 2016 com 48.951 votos e foi reeleito em 2020 com 54.573 votos, e a Newton Lima, eleito em 2004 com 48.876 votos.

Prefeitos mais votados de São Carlos (1947–2024)

2024 – Netto Donato (PP) – 68.178 votos

2012 – Paulo Altomani (PSDB) – 61.823 votos

2020 – Airton Garcia (PSL) – 54.573 votos

2016 – Airton Garcia (PSB) – 48.951 votos

2004 – Newton Lima (PT) – 48.876 votos

Leia Também